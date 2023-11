César Millán, poznavalec psov: Ljudje imajo lahko diplomo s Harvarda, a ne znajo sprehajati čivave!

V svojem zadnjem šovu z naslovom Boljši človek, boljši pes ste več poudarka dali vzgoji lastnikov psov in ne samo vzgoji psov. Zakaj je to tako pomembno?

Ker živali že vedo, kaj morajo početi. Ne po­trebujejo ljudi, da bi jim govorili, kako živeti, kako ljubiti ali kako se povezati. V sebi že imajo program. In če človek ne sledi temu programu, recimo pes izgubi povezavo in razvijejo se lahko agresija, strah in napetost.

Tudi ko se človek ne počuti v redu, izgublja povezavo, enako je pri psih. Le da izgubo povezave pri psih lahko povzroči samo človek. Če torej človek postane boljši, se bo pes avtomatično odzval tako, da bo boljši. Zato je treba prej izobraziti človeka. Pes je odraz te človekove izobrazbe in znanja.

Prihajam iz Mehike in tam so psi sicer koščeni, a nimajo težav. V ZDA pa so psi rejeni, dobivajo priboljške in igračke, a imajo kopico težav in se ne znajo obnašati.

Po mojem mnenju so brezdomci edini v ZDA, ki pravilno ravnajo s psi.

Kdaj ste spoznali, da je treba prej izobraziti ljudi?

Nihče se ne rodi slab. A brez prave izobrazbe skozi življenje postane odnos do drugih, obnašanje neprimerno. Otrok želi početi vse prav in ljudje po naravi zagotovo nismo slabi. To lahko postanemo le s časom.

Ko sem prišel v ZDA, me je presenetilo, kako se tam ljudje obnašajo do psov. V Mehiki je ta odnos povsem drugačen in kot priseljenec sem dobil občutek, da lahko na tem področju pomagam Američanom.

Saj poznate citat, da ni pomembno, kaj lahko država naredi za vas, ampak kaj lahko vi storite za državo. In sem rekel: Prosim, če mi dovolite ostati v vaši državi, bom vaši državi pomagal. Videl sem, da je to država, ki ljubi pse, ampak nima znanja za pravo sobivanje z njimi. Tako da sem najprej začel izobraževati prek televizije, nato pa sem dodal še družbena omrežja.

Med njegovimi strankami se najdejo največja hollywoodska imena. FOTO: Shutterstock

Ali je pandemija kakor koli spremenila razmerja med ljudmi in psi? Ljudje so ostajali doma, imeli več časa za pse …

V tistem času je bilo ravno zaradi tega veliko več posvojitev psov. Pred pandemijo so mnogi govorili, da za psa nimajo časa. Potem pa so ga naenkrat imeli. Toda ni pomembno, ali imaš dovolj časa, če ne veš, kaj s tem časom početi. Tako da kljub vsemu temu času izobrazbe še vedno ni.

Potreba po posvojitvi psa nastane zaradi dolgočasja. In tega je bilo na pretek, zato se je takrat posvojilo ogromno psov. Vendar ljudje nimajo znanja, kako z živaljo ravnati, zato so številni pse tudi vrnili. To pomeni, da niso bili s srcem pri tem, da bodo živeli s psom.

Kaj je treba storiti, preden se odločimo za psa?

To odločitev je treba sprejeti že zelo zgodaj, veliko pred tem, ko podpišeš dokumente za posvojitev. Če take reči počneš čustveno, to še ne pomeni, da s tem omogočiš psu vse, kar potrebuje. Takšni lastniki ne razmišljajo, koliko časa pes živi, kako se bodo potrebe spreminjale z leti, kako bo to vplivalo na družino in družinske odnose. Če odnosi v družini niso dobri, jih prihod psa zagotovo ne bo izboljšal.

Pes vsak dan potrebuje sprehode, potrebuje pravila, nagrade, igro … Sedem dni na teden! Do konca življenja! In le ljudje smo bili tisti, ki smo se zavedali pandemije, in tudi zdaj lahko živimo v strahu, paniki, bezljamo in smo izgubljeni. Živali so mirne.

Nekoč ste dejali, da so odnosi med brezdomci in njihovimi psi veliko boljši in pristnejši, kot so odnosi do psov v družinah.

Brezdomci imajo psa vseskozi ob sebi, saj ga ne morejo pustiti doma. In zato taki psi živijo normalno življenje, saj so na prostem. Če pes preveč živi znotraj zidov, je res, da je varen, a to ne pomeni, da je srečen. Hiša je zanj kletka. In zato so po mojem mnenju brezdomci edini v ZDA, ki pravilno ravnajo s psi.

Nekatere organizacije za pravice živali trdijo, da vaše tehnike prevzgoje psov niso humane in nimajo podlage v znanosti. Kako gledate na te kritike?

Kritikom odgovarjam s tem, da snemam poučne oddaje. Gledalec ni nujno tudi lastnik psa. Ker v oddajah ne kažem, kako vzgajati pse, ne učim tehnik, ampak ljudi učim, kako se povezati in kakšen naj bo odnos do drugih.

Za spremembo sveta na bolje ne potrebujete podlage v znanosti. Jaz sodelujem tudi s svetovnimi voditelji. In jim pomagam. Lahko imajo diplomo s Harvarda, a ne znajo sprehajati čivave! Moje stranke so lahko voditelji sveta, a ne psov!

Lahko naštejete nekaj svojih strank ali je to skrivnost?

Sploh ne. Oprah, Will Smith, Jennifer Lopez, Jennifer Aniston, Mark Zuckerberg. To so ljudje, ki vplivajo na svet.