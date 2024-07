Britanska kraljeva družina bo Windsor opremila s solarnimi paneli

Med ukrepi so denimo namestitev toplotnih črpalk in solarnih panelov na dvorcu Windsor, postopna elektrifikacija voznega parka ter priključitev Buckinghamske palače in drugih dvorcev ter palač v toplotno omrežje. Toplotna omrežja so po njihovih navedbah namreč bolj učinkovita kot zanašanje na posamezne grelnike.

»To ima potencial, da močno zmanjša toplogredne izpuste kraljevih palač,« je zapisano v letnem finančnem poročilu, ki ga je priobčil dvor.

Potovanjem z letalom se ne more izogniti. FOTO: Chris Jackson/Reuters

V skladu z namero o doseganju podnebne nevtralnosti bodo helikopterji in letala kraljeve družine namesto z običajnim kerozinom po novem leteli na trajnostno letalsko gorivo. Kralj Karel III. je zaprisežen okoljevarstvenik in je že pred pol stoletja opozarjal na škodo, ki jo ljudje povzročamo okolju z uporabo plastike, izpusti in podobnim. A takrat ga večina še ni jemala resno. V 70. letih prejšnjega stoletja, ko je poskušal ljudi navdušiti za organsko kmetovanje, so se mu celo posmehovali.

Ko je imel komaj 21 let, je v govoru opozoril na škodo, ki jo povzročamo planetu s kemikalijami, ki jih spuščamo v tla, zrak in vodo. Takrat se je zavezal, da sam pri uničevanju Zemlje ne bo sodeloval, in tega se je tudi držal, kolikor mu status prestolonaslednika seveda dopušča. Ne kot princ, še manj pa zdaj kot kralj se namreč ne more izogniti potovanjem z letalom, saj mora obiskovati daljne dežele. Je pa kot vladar dobil vsaj priložnost za prenovo in posodobitev stavb, ki je prej ni imel.