Zupani praznujejo zelo lepo obletnico delovanja

Ansambel Zupan iz Savinjske doline od vsega začetka prisega na kvintetovsko zasedbo in kvintetovski zven, po zgledu legendarnih Avsenikov. Avsenikove skladbe so tudi tiste, ki jih poleg lastnih najpogosteje izvajajo, zato ne preseneča, da so bili letos gostje Avsenikovega festivala v Begunjah, kjer so igrali na Avsenikov dan, po njihovi viži Lepo je biti muzikant.

Da je lepo biti muzikant, se strinja tudi harmonikar in vodja ansambla Robert Zupan, ki je imel to čast, da mu je nekaj učnih ur namenil sam legendarni Slavko Avsenik. Te ure so bile tako vrhunske, da se številni ljubitelji narodnozabavne in zlasti kvintetovske glasbe strinjajo, da Robert spada med najboljše posnemovalce Avsenikovega igranja klavirske harmonike.

1989. so Zupani prvič zaigrali v gostilni pri Jožovcu v Begunjah.

Robert Zupan je z ansamblom pogosto gost v tujih televizijskih oddajah. FOTO: arhiv ansambla

Robert je doma v občini Tabor, ansambelsko pot je začel v Savinjskem kvintetu in ansamblu Sredenšek, leta 1989 pa je ustanovil ansambel Zupan, ki letos praznuje 35 let delovanja.

Veliko zvestih oboževalcev

A ni le harmonikar in vodja, ampak tudi komponist in mentor mladim, ki na tekmovanjih pridno osvajajo lovorike. Že takoj je v ansambel povabil ženo Sonjo, ki je ob njem ostala vse do danes. Pevski tercet, prav tako po zgledu Avsenikov, poleg Sonje tvorita pevec Rudi Miložič in Doris Lukman. Člani ansambla so še trobentač Slavko Lašič, klarinetist Janez Benko, kitarist Luka Polenšek in baritonist ter basist Robert Marzel.

Posneli so več kot deset nosilcev zvoka, od kaset do plošč, in to tako za slovenske kot tuje ljubitelje narodnozabavne glasbe.

Ansambel Zupan zaradi Avsenikovega zvena zelo radi vabijo v tujino. »Več kot doma igramo v nemško govorečih državah, Avstriji, Nemčiji, Švici, tudi na Tirolskem v Italiji, pa Luksemburgu, na Nizozemskem, v Belgiji in Franciji,« pove Robert in doda, da imajo povsod zelo veliko zvestih oboževalcev.

Pevski tercet tvorijo Sonja Zupan, Rudi Miložič in Doris Lukman. FOTO: Mojca Marot

Na začetku so se udeleževali različnih glasbenih revij in koncertov, stalni gostje so na radijskih in televizijskih postajah doma in v tujini, pogosto nastopajo na Alpskem večeru in drugih prireditvah.

Veseli glasbenega oskarja

V 35 letih se je malce spremenila kadrovska zasedba, med bolj znanimi omenimo klarinetista in pevca Matjaža Mraka, po odhodu ga je nadomestil Miložič, ki je prej pel zabavne pesmi. Leta 1989 so Zupani prvič zaigrali v gostilni pri Jožovcu v Begunjah, kar so si šteli v veliko čast.

Zelo ponosni so na številne nagrade, tudi festivalske, največ pa jim pomenita plaketa Občine Vransko ter nagrada Oberkrain Award, glasbeni oskar, ki ga podeljujejo v sosednji Avstriji tistim ansamblom, ki ohranjajo Avsenikov zven. »Prejeli smo jo pred korono in lahko bi rekel, da nam pomeni največ,« pove Robert in še, da bodo jubilejni koncert organizirali 6. decembra v Športni dvorani Vransko ob 19. uri. Kot gostje bodo nastopili Slovenski oktet, Erosi, Godalni kvartet C'est La Vie, skupina MJAV ter harmonikar Jernej Zupan, sin Roberta in Sonje. Kot obljubljajo, se bodo lahko vsi naužili Avsenikove glasbe, ki jo bodo izvajali tako s tremi klarineti kot tudi s pihalno godbo. Dogodek bosta povezovala Janja Ulaga in gasilec Sašo.