Znane vse podrobnosti koncerta Joker Out v Stožicah: vrata se odprejo ...

Številni oboževalci slovenske skupine Joker Out, ki je med domačim in tujim občinstvom dosegla pravo evforijo, že odštevajo zadnje ure do velikega samostojnega koncerta te skupine v ljubljanskih Stožicah. Preden se bodo luči na največjem odru v Sloveniji prižgale, pa so organizatorji pripravili še nekaj koristnih napotkov za vse obiskovalce jutrišnjega razprodanega koncerta.

Vrata dvorane, ki sprejme največ 11.000 obiskovalcev, se bodo odprla ob 18.45, uradni začetek koncerta pa bo ob 20. uri, ko bo na oder stopila predskupina Buč Kesidi iz Pančeva, s katero so Joker Out že nastopali.

V Stožicah bo odprtih 14 vhodov, vsem obiskovalcem pa organizatorji svetujejo, da pridejo v dvorano čim prej.

Kje parkirati? Avtobusi so tri ure pred in po koncertu brezplačni

Vsi, ki pridete v Stožice z avtomobilom, lahko brezplačno parkirate na parkirišču pod dvorano (P1, P2, P5), nato pa na parkiriščih Žale I, Žale II, Žale III, Žale IV, Žale V, Kranjčeva ulica (POP TV) in Gosarjeva ulica (pri Ekonomski fakulteti).

Ostala razpoložljiva parkirišča so Stanežiče ob Celovški, Barje ob južni vpadnici, Dolgi most, Ježica in Studenec (Fužine).

Tri ure pred in po koncertu je za imetnike vstopnic prevoz z LPP brezplačen (št. 13, 18, 20).

Joker Out so ob petkovi posebni priložnost pripravili tudi popolnoma novo linijo mercha, ki ga bo mogoče kupiti na sedmih lokacijah znotraj dvorane – zunanja ploščad, zeleni ring, rdeči ring, parter in VIP-ring.

Vstopnica omogoča enkraten vstop, torej ni izhoda

Organizatorji posebej poudarjajo, da vstopnica omogoča le enkraten vstop v dvorano Stožice, kar pomeni, da se po prvem izhodu v dvorano ne bo več mogoče vrniti.

Vsi gostje prireditve naj imajo pri sebi tudi osebni dokument, saj bodo pri vhodu jasno označiti polnoletne goste, ki bodo edini smeli naročati alkoholne pijače na prireditvenem prostoru.

Najdeni ali izgubljeni predmeti bodo od sobote na voljo na recepciji dvorane Stožice (P4).

V spodnjem videoposnetku si lahko ogledate, kaj sporoča Bojan Cvjetićanin pred koncertom: