Znana Slovenca zasledovala policija. Razkrivamo, kaj se je zgodilo

Ker v Sloveniji že leto dni živimo v koronarazmerah in je vse to za seboj potegnilo marsikaj, je glasbeni dvojec 2B sklenil, da je čas, da se malce zbudimo in zaplešemo. Dobra plesno obarvana skladba pa je tudi najboljši način za to.»Pa tudi kako izzvati nenavadne dogodke,« se pošali pevec dvojca. Brata sta namreč posnela videospot za skladbo Nevihte, v kateri nastopajo nenavadni igralci. Ideja za to se je porodila po naključju. »Tokrat sva združila moči z lokalnim gostincem, ki vodi bar Napoleon. Ta naju je s svojimi izvirnimi zgodbami na facebooku, kjer so goste zamenjale plišaste živali, tako navdušil, da sva se odločila, da posnameva videospot v njegovem lokalu,« pravi Mihelič. Videospot je poseben tudi zato, ker v njem plišaste živali kuhajo kavo, igrajo šah in poker ter vozijo avto.Uporabila sta vseh 37 živali oziroma igrač, kolikor jih je v lokalu. A čeprav sta se brata med snemanjem še kako zabavala, sta morala upoštevati policijsko uro. Nekega večera jima je do doma sledil policijski avtomobil, kar ju je menda precej prestrašilo.»Sledil nama je vso pot od lokala do doma. Med potjo sva že razmišljala, kaj naj rečeva, če naju ustavijo. Kaj pravzaprav sploh reči? Bodo mislili, da poleg kršenja policijske ure iz njih brijeva norce? Da sva imela nastop v teh časih, verjetno ne bi bil pameten odgovor. Če bi jima pa rekla, da sva bila v lokalu s 37 plišastimi živalmi, za katere sva igrala, pa je vprašanje, kako bi se končalo in kaj bi si policisti mislili. Saj bi naju še namlatili in zaprli,« se pošalita brata, ki sta na srečo domov prispela pravočasno, policisti pa ju niso ustavili in jima zastavljali vprašanj.