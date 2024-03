Žana Serčiča je navdihnila mama: »Pa saj je jasno, da bi bili moški brez žensk izgubljeni«

Če kdo, potem zna priljubljeni pevec Žan Serčič poskrbeti, da njegovim oboževalkam po vsej Sloveniji poskoči srce. Štajerski pevec je namreč ob dnevu žena v eter poslal posebno, akustično različico skladbe Drugače siješ, ki jo je prvič zapel na koncertu v Media Centru v Ljubljani lansko jesen. Skladba je poklon mamam, babicam, sestram, dekletom, ženam, življenjskim sopotnicam, hčeram, sodelavkam in vsem drugim damam, ki delajo svet lepši, pravi Žan, ki ga je pred leti navdihnila mama Lidija.

»Ona mi je bila v življenju največkrat vzor ter svetla luč poguma in od nje sem se lahko iz prve vrste učil, kako močna sila je v resnici ženska energija. Pa saj je jasno, da bi bili moški brez žensk izgubljeni. Ta kliše je kliše zato, ker je to preprosto resnica. Lepo je živeti z vami in ob vas, še posebej lepo pa vas je videti srečne,« pravi avtor in pevec, ki mu rade prisluhnejo dame vseh generacij.