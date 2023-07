Zakonu slavne pevke je odklenkalo, a vztrajata pod isto streho

Pevska kariera Ellie Goulding je poletela v nove višave. S svojim najnovejšim albumom Higher Than Heaven, ki je zadonel aprila, se je namreč zavihtela na vrh glasbenih lestvic in se tako na rekorderskem stolčku kar štirih albumov na prvem mestu lestvic med pevkami pridružila Adele. A že tedaj bi pozoren poslušalec lahko zaznal, da se ji profesionalno morda res cedita med in mleko, ne pa tudi zasebno. Tam prej morda kar hudo škripa. Med ljudmi, ki se jim je pevka ob premieri albuma zahvalila, je namreč skrivnostno manjkalo moževo ime. Priznala pa je, da so pesmi njenega zadnjega albuma precej manj osebne kot prejšnje.

»Preprosto nisem bila razpoložena za pisanje balad. Moje življenje je namreč daleč od popolnega. Vse se nenehno spreminja,« je nekoliko skrivnostno dejala. Že dober mesec pozneje, bilo je junija, so paparaci opazili, da sta z njene roke izginila zaročni in poročni prstan. Zdaj pa se je jezik razvezal še viru, češ da Ellie in Caspar Jopling, ki sta si pred le štirimi leti obljubila večnost, že pol leta živita drug mimo drugega. Pod skupno streho vztrajata zgolj zaradi dveletnega sinka Arthurja, pred katerim skrivata, da je njunemu zakonu najverjetneje odklenkalo.

Med svati tudi kraljevi Zaradi ljubezni do Casparja se je dala celo krstiti, da sta si poročne zaobljube lahko izmenjala v katedrali svetega Petra v Yorkshiru. Med svati so bila tako izbrana imena zabavne industrije kot člani britanske kraljeve družine.

Razmerje ni bilo konvencionalno

Njuno razmerje že od začetka leta 2017 ni bilo najbolj konvencionalno. Živela in ljubila sta se namreč nekje med Londonom in New Yorkom, a britanske lepotičke ljubezen na daljavo ni pretirano motila. Nasprotno, pozdravljala jo je odprtih rok, saj se ji tako ni bilo treba boriti za vsak trenutek, ki si ga je želela zase. »V bistvu mi je tako super. Svojega moža ljubim, a ljubim tudi samo sebe. Tako imam čas, da preberem knjigo, grem teč, ko sem sama, lahko jem kot pujsek. To so vse plusi, če imaš partnerja, s katerim ti ni treba biti 24 ur na dan – tudi če si poročen.«

Seveda pa se ta samota nekoliko razblini, ko se v enačbo vmeša otrok, ki ju je radostno presenetil predlani. A čeprav so s sinkom nato začeli živeti bolj tradicionalno, pod skupno streho v Elliejini domači Angliji, pevke in njenega moža to ni dodatno povezalo. Njun nič kaj ustaljeni delovni urnik naj bi namreč začel spodkopavati njuno ljubezen, zato sta si že pred pol leta sklenila vzeti predah drug od drugega. Kljub tej odločitvi so sicer še vedno skupaj hodili na družinske počitnice, se vsi trije srečavali s prijatelji in živeli v isti hiši, zaradi česar so njuni prijatelji začeli verjeti, da se bo to neurje poleglo in se bo njuna ljubezen zopet vnela. A v resnici sta menda le spoznala, da je bolje, če se razideta, čeprav ne tudi ločita.

Skrb za okolje in ljubezen do narave jo je povezala z Zacom Goldsmithom, ki jo v teh dneh razumevajoče posluša. FOTO: osebni arhiv

»Imela sta svoje vzpone in padce, a sta bila vseeno odločena, da ostaneta skupaj zaradi sina. Zato sta zdaj našla kompromis – še vedno lahko skupaj veliko časa preživita z Arthurjem, a živita ločeni življenji. Njuna prioriteta je, da ostaneta prijatelja in ugotovita, kako naprej. Seveda tako, da bosta še vedno lahko dobra mama in oče,« je povedal vir in dodal, da na mizi ni ločitve, prav tako da nihče od njiju ne razmišlja o novem razmerju.

Caspar Jopling in Ellie Goulding sta se poročila poleti 2019. FOTO: Wpa Pool/Getty Images

Precej časa naj bi preživljala z drugim

Med Ellie in Casparja ni posegla tretja oseba. Vseeno so zlobni jeziki že začeli opletati, češ da zvezdnica v teh dneh precej časa preživlja z Zacom Goldsmithom, ki je pred le nekaj dnevi odstopil s položaja britanskega ministra za okolje in se je po desetih letih marca razšel z ženo Alice Rothschild. »Zac in Ellie sta se spoznala že pred časom in postala dobra znanca. Od njenega razhoda s Casparjem pa sta precej v stikih. Ker je tudi Zac nedavno doživel propad svojega zakona, namreč dobro ve, kaj Ellie preživlja, in je razumevajoč poslušalec,« je povedal vir in podčrtal, da čeprav pevka in politik, ki sta našla skupni jezik v borbi za okolje, postajata dobra prijatelja, to ni igralo nikakršne vloge pri razpadu njunih razmerij.