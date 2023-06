Z Velikanom vstopajo v novo dobo ustvarjanja (VIDEO)

Mariborska ekipa No Force Can v svojem avtorskem izrazu združuje alternativni, indie in punk rock. Rezultat njihovega ustvarjalnega raziskovanja in radovednosti, pomešanih z glasbenimi žanri, ki so jim najbližje, so skladbe, v katerih združujejo spevne melodije z nevsakdanjimi ritmi in preobrati.

Skupina No Force Can te dni predstavlja skladbo Velikan, prvo, ki so jo v izvirniku spisali v slovenščini. Z Velikanom vstopajo v novo dobo ustvarjanja, saj slovenščina čedalje bolj postaja njihov primarni jezik izražanja in ustvarjanja.

Kdo pa je Velikan? »Je manipulativen osebek, ki prek trupel dosega svoje cilje. V igri ne izbira sredstev, pravzaprav so ljudje zanj sredstvo. Vseobsegajoča sila, ki vse sili v ravnovesje, ga naposled spravi na kolena in mu na neki način ponudi možnost za preobrazbo,« pravijo glasbeniki, ki so skupino ustanovili leta 2016.