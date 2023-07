Z Golico navdušili športnike: »Nastopiti pred polnim Ljudskim vrtom ni mačji kašelj«

Glasbena šola Bučar, ki jo vodi harmonikar Simon Bučar, s svojimi nastopi na velikih športnih dogodkih podira vse rekorde. S harmonikarji so lani nastopili v Stožicah pred 12.000 obiskovalci na košarkarski tekmi med Slovenijo in Hrvaško, preteklo zimo so skupaj z Ansamblom Saša Avsenika nastopili na odprtju svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju, v nedeljo pa so s točko Welcome to Slovenija navdušili vse prisotne na otvoritvi olimpijskega festivala evropske mladine (OPEM). OFEM v teh dneh gosti mesto Maribor, na njem pa se bo pomerilo kar 3617 tekmovalcev iz 48 evropskih držav.

Na slovesnosti so učenke in učenci Glasbene šole Bučar, razdeljeni na 20 harmonikarjev in ansambel Osvajalci ter še pevko Ano Košir, trobentača Jošta Osolina, klarinetista Gregorja Banka in baritonista Aleša Šuštaršiča, zaigrali legendarni skladbi – Slakovo V dolini tihi in Avsenikovo Na Golici. V točki so sodelovali še bobnarji Marka Soršaka - Sokija in plesalci Plesne šole Bolero.

Nastopiti pred polnim Ljudskim vrtom ni mačji kašelj, je pa ogromna izkušnja ter spomin do konca življenja.

»Navdušenje nad to točko je bilo nad pričakovanji, zame nepopisno,« pravi Simon Bučar, vodja Glasbene šole Bučar, ki je izjemno ponosen na svoje učenke in učence, ki so točko izvedli z odliko. Kot dodaja, so učenci s tem nastopom dobili priložnost, ki si je vsak glasbenik lahko samo želi. »Nastopiti pred polnim Ljudskim vrtom ni mačji kašelj, je pa ogromna izkušnja ter spomin do konca življenja,« še pove Bučar. Že v avgustu pa se bodo Bučarjevi harmonikarji in harmonikarke podali na nove javne nastope in zbirali ideje, kaj vse bi počeli in s čim presenetili poslušalce prihodnje glasbeno leto.