Woody Allen spet namiguje na upokojitev

Ameriški režiser Woody Allen je v pogovoru za spletni tednik Air Mail spregovoril o filmskem ustvarjanju. Oseminosemdesetletni filmski ustvarjalec je povedal, da je neodločen glede snemanja novega filma zaradi vsega dela, potrebnega za pridobitev distribucije in finančne podpore. Dodal je, da je izginila vsa romantika filmskega ustvarjanja.

Kot povzema britanski The Guardian, je Allen ob tem morda znova namignil na svojo upokojitev, ko je na vprašanje, ali je njegov erotični triler v francoskem jeziku Srečno naključje (Coup de Chance) njegov zadnji film, odgovoril, da je neodločen glede tega. »Nočem iti v projekt zbiranja denarja. To se mi zdi res zelo nadležno. Če pa bi se kdo pojavil, poklical in povedal, da želi podpreti film, bi o tem resno razmislil. Verjetno ne bi zmogel reči ne, ker imam še toliko idej,« je dodal slavni pa tudi kontroverzni režiser.

Srečno naključje je bilo v Benetkah toplo sprejeto, doma pa je imelo težave z distribucijo. Na sliki (z leve) igralka Valerie Lemercier, direktor fotografije Vittorio Storaro, režiser Woody Allen in igralka Lou de Laage. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

Težave z zadnjim filmom

Srečno naključje je Allenov 50. celovečerni film. Po toplem sprejemu na premieri na beneškem filmskem festivalu leta 2023 je film imel težave z distribucijo v ameriških kinematografih; predvajati so ga začeli šele aprila letos. Allenova nekdanja partnerica Mia Farrow, s katero je posnel 13 filmov, mu je namreč očitala, da je leta 1992 spolno napadel njuno posvojenko Dylan Farrow.

Allen je tovrstne obtožbe zanikal, a čeprav ni bil nikoli formalno obtožen ali sodno preganjan, je zadeva požela precejšnjo medijsko pozornost in številne obsodbe gibanja #MeeToo. Posledično so tudi v Hollywoodu razdeljeni glede tega: nekateri verjamejo obtožbam, drugi pa trdijo, da je Allen nedolžen in da se mu Mia Farrow želi le maščevati za romanco z njeno posvojenko Soon-Yi Previn, zaradi česar je razpadla njuna zveza. Woody Allen se je pozneje poročil s Soon-Yi, posvojila pa sta dva otroka.

50 filmov je v karieri posnel Woody Allen.

Nekdanja partnerica Mia Farrow je Allena že leta 1992 obtožila spolnega napada na posvojenko Diane Farrow. FOTO: Hyungwon Kang/Reuters

Že v preteklosti so se pojavile govorice, da naj bi Allen razmišljal o upokojitvi, a jih je zanikal. Kot je sporočil njegov tiskovni predstavnik, zgolj razmišlja o tem, da ne bi snemal filmov, ker zanj snemanje filmov, ki gredo naravnost na pretočne platforme, ni tako prijetno. Kljub izjavam za Air Mail pa novi Allenov film ni izključen. Njegova sestra in producentka Letty Aronson je pred kratkim v pogovoru za New York Times povedala, da je novi film »v procesu pogajanj« in da Allen že »ustvarja scenarij«.

Bogata kariera

Woody Allen je v svoji šest desetletij dolgi karieri posnel 50 filmov in zanje prejel vrsto priznanj; med drugim je bil kar 16-krat nominiran za oskarja za najboljši izvirni scenarij. Doslej je dobil štiri oskarje, 10 baft, dva zlata globusa in grammyja, nominiran pa je bil tudi za emmyja in tonyja. Leta 1995 je na beneškem filmskem festivalu prejel častnega zlatega leva, leta 1997 je dobil bafto za življenjsko delo, leta 2002 častno zlato palmo v Cannesu in leta 2014 zlati globus Cecila B. DeMilla za življenjske dosežke v filmu. Dva njegova filma – Annie Hall iz leta 1977 in Manhattan iz leta 1979 – sta bila vključena v nacionalni filmski register ameriške kongresne knjižnice.