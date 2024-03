Vrnitev najslavnejšega pande (FOTO)

Zmajev bojevnik Po v novem poglavju priljubljene franšize studia DreamWorks Animation z naslovom Kung fu panda 4 spoznava prednosti in slabosti duhovnega vodje, za katerega bo izbran. Animirano komično avanturo je režiral Mike Mitchell, glavnim likom pa so glasove posodili Jack Black, Awkwafina, Viola Davis, Dustin Hoffman, James Hong, Bryan Cranston, Ian McShane in Ke Huy Quan.

Animirane risanke obožuje tudi voditelj David Urankar. FOTO: mediaspeed.net

Po treh smrtonosnih pustolovščinah, v katerih je s svojim neprekosljivim pogumom in norimi borilnimi veščinami premagal zlikovce svetovnega formata, zmajevega bojevnika Poja pokliče usoda, da si že končno malo oddahne. Natančneje, izbran je za duhovnega vodjo doline miru. To pa predstavlja nekaj očitnih težav, saj mora najti in usposobiti novega zmajevega bojevnika, preden lahko zasede svoj novi vzvišeni položaj.

Letošnja komedijantka večera Dnevov komedije v SLG Celje Sara Gorše FOTO: mediaspeed.net

V vlogi bojevnika spet Slakonja

V slovenski različici risanke je glas pandi posodil igralec Klemen Slakonja, ki je kung fu panda že od leta 2008, od takrat pa je to njegova najljubša sinhronizacija. Med slovenskimi glasovi so se mu pridružili še Iztok Valič, Primož Pirnat, Pavle Ravnohrib, Sara Gorše, Karin Komljanec, Valter Dragan, Rok Kunaver, Blaž Šef in drugi.

Že od leta 2008 je bojevnik Po njegova najljubša sinhronizacija. Vsestranski umetnik Klemen Slakonja! FOTO: mediaspeed.net