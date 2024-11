Vodomec v roke Madžaru (FOTO)

»Obstaja pregovor, da je za globlji vpogled v neko družbo treba spoznati njeno vzgojo otrok,« je o filmu zapisal režiser. »Balint Szimler z dogajanjem v šoli, eni najpomembnejših družbenih institucij, prikazuje boleče probleme sodobne Madžarske. To počne s svežino in humorjem, obenem pa s precizno in bolečo presunjenostjo. Ob tem se dviga nad aktualno družbeno kritičnost ter se v svojem posmehu neumnosti, potuhnjenosti, strahopetnosti, omejenosti in agresivnosti človeške narave pokloni požrtvovalnosti in svobodi. Navdušili so nas briljantno delo z otroškimi igralci in celotno zasedbo, prefinjena in suverena režija ter predvsem bogastvo smisla,« je pojasnila žirija v sestavi Taki Mumladze, Christos Nikou in Darko Sinko.

Simon Popek, programski vodja filmskega festivala, z vodomcem nagrajeni madžarski režiser Balint Szimler in Jure Novak, direktor Cankarjevega doma

Režiser je ob prejemu nagrade povedal, da so časi na Madžarskem trenutno težki, zato se jim je zdelo pomembno nekaj narediti. S filmom so želeli opozoriti na zastarele načine delovanja. Prikazali so strog šolski sistem, v katerem ni prostora za popuščanje. Zato je nastal brez podpore države in s kar 19 koproducenti. S tako veliko ekipo, s katero so začeli brez denarja, so ocenili, da je čas za solidarnost in za to, da čase, ki so po režiserjevih besedah polni prevar in zatiranja, prikažejo ne le na Madžarskem, ampak tudi drugod.

Mitja Rotovnik, nekdanji dolgoletni direktor Cankarjevega doma, je na zaključek festivala prišel z vnukom Tilnom.

Nagrada za najboljši kratki film je šla filmu Oyu (Atsushi Hirai). Svoje je povedalo tudi občinstvo. Najvišjo povprečno oceno, 4,71, je prejel film Manas v režiji Marianne Brennand. Liffe je letos prikazal 91 celovečernih in tri sklope kratkih filmov. Programski vodja Simon Popek je ocenil, da je izvedba uspela kljub nekoliko manjšemu številu projekcij in nezadostnemu številu kinodvoran. »A smo lahko zadovoljni, ker bomo verjetno nekje na lanskih številkah glede obiska,« je dodal. Menijo, da je 35. Liffe zabeležil okrog 36.000 obiskovalcev.

Skladatelj Lojze Krajnčan in žena, pevka Romana Krajnčan, sta o najbolj udarnih filmih razpravljala z Mišo Molk.