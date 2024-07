»Miki, Milane, res mi ne daš miru ...«: Luka Dončić uporabil to srbsko pesem (VIDEO)

»Miki, Milane, res mi ne daš miru ...« Slavna pesem Vere Matović je izšla leta 2009 in postala zelo popularna v Srbiji in na območju nekdanje Jugoslavije, nato pa se je z eno potezo Luke Dončića povzpela do svetovne slave.

Slovenski košarkarski as je glavna zvezda reklame za nove športne copate znamke Michael Jordan, v katerem se ob pesmi srbske pevke na košarkarsko igrišče pripelje z avtomobilom, izstopi in zadene trojko.

Nobena skrivnost ni, da ima Dončić rad srbske »narodnjake«, takšno glasbo je bilo že večkrat mogoče slišati na njegovih treningih in tekmah v ligi NBA. A Matović vseeno ne more verjeti, da se je športnik tokrat odločil prav za njeno pesem. V intervjuju za Republika.rs je ekskluzivno razkrila, da je vedela, da ima Luka rad njeno glasbo, nato pa je pojasnila, kako se je uspešnica »Miki, Milane« znašla v reklami.

Še vedno ne more doumeti, kaj se je zgodilo

»Vedela sem, da Luka posluša moje pesmi, medtem ko 'zabija' trojke v ligi NBA. Toda to, kar je naredil z Miki, Milane, je nekaj neverjetnega. Še vedno ne vem, kaj se je zgodilo. Ko so producenti reklame Dončiću povedali, kako si predstavljajo video, in da naj izbere dve pesmi, ki se bosta predvajali v avtu, jim je dejal, da ne želi dveh pesmi, ampak samo eno.«

»Nato je Jordanova ekipa poklicala avtorja pesmi, da jim je dovolil uporabo. Še vedno mu pojasnjujejo, kdo sta Luka Dončić in Michael Jordan, kdo tega ne ve,« je navdušena pevka.

Dodala je, da je imela pesem »Miki, Milane« na youtubu 27 milijonov ogledov, zdaj pa bo zagotovo dobila še več pozornosti, saj ima Dončić 30 milijonov sledilcev.

»V svoji karieri sem prejela 56 nagrad, vendar mi je krono nadel Luka. To pesem so v srbskem jeziku peli tako operni pevci kot Kitajci. Vse to ni nič v primerjavi s tem, kar je naredil Dončić. Obožujem ga. Presrečna sem. Od včeraj zvečer se ne morem 'ubraniti' pred klici in SMS-sporočili. Spat sem šla ob dveh ponoči. Kličejo me kolegi, prijatelji, vsi mi čestitajo. Ne morejo verjeti, da se je to zgodilo,« je povedala.

Z veseljem bi mu zapela v živo

Dejala je, da bi ji bilo v čast, če bi mu lahko zapela v živo. »Spremljam in obožujem Novaka Đokovića, Nikolo Jokića, košarkarje, Ivano Španović, tako kot sem včasih spremljala Ano Ivanović in Jeleno Janković. To so naši junaki, prinašajo nam veselje. So vzor, kako se boriti za svojo državo, zato jih imajo ljudje nadvse radi,« je še dodala Vera Matović.