V Mariboru z zabavami ne popuščajo (FOTO)

Po besedah strokovnjakov je Maribor med najlepše okrašenimi mesti v regiji, zaključka leta pa tudi tokrat ne prepuščajo naključju. Po uvodnem rekordu oziroma Magnificovem koncertu, ki je napolnil osrednji mariborski trg, je zadnji konec tedna pred prazniki pripadel čisti zabavi s Kingstoni ter mladim in še neuveljavljenim rockerjem na Šourocku.

Prvaki v žurkah Kingstoni so decembra vsak dan zasedeni.

Soboto so Mariborčani namenili Žanu Videcu, zmagovalcu letošnjih Melodij morja in sonca, ki je prav na Čarobnem Mariboru pred leti in kot gost raperja Emkeja naredil prve velike korake pred večtisočglavo množico. V soboto je z enournim koncertom pokazal svoj širok razpon glasu ter kvalitetne glasbe, več tisoč ljudi pa je odlično ogrel za skupino Batista Cadillac, ki je še enkrat potrdila, da se za prihodnost kvalitetne slovenske glasbe ni bati.

Nekdanji nogometni reprezentant, danes pa agent Suad Fileković je užival v toplih napitkih in v prijetni družbi partnerice in prijateljev.

Danes bo na trgu nastopil nekdanji domačin Zoran Predin, dan po božični večerji pa v srce mesta prihajajo še Tajči, Firbci, skupina MRFY ter Stari pes. V soboto bodo trg zažgali Emkej in Tekochee Kru, sledili bodo Beatles tribute band, Tabu in še veliki finale z Alfijem Nipičem in Schminkersi za silvestrovo.

Urban Lutman, pevec skupine Batista Cadillac, je navdušil Petro Eferl, Nino Petrič in Dorotejo Mauko iz Zavoda za turizem Maribor.

Na Trgu Leona Štuklja je noro in vroče ves čas Čarobnega Maribora.