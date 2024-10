V Kinoteki štirje dnevi nemško govorečega filma

S filmom Električna polja, ganljivim in večkrat nagrajenim prvencem švicarske režiserke Lise Gertsch, so se v torek v Slovenski kinoteki začeli Dnevi nemško govorečega filma. Do petka je na sporedu izbor najnovejših filmov s tega jezikovnega področja.

Električna polja, ki bo na sporedu tudi danes ob 18. uri, govori o krhkosti človeške eksistence in o čarobnosti, ki se skriva v majhnih stvareh vsakdanjika. V tragično-komičnem, hrepenečem vzdušju filma pripovedujejo šest zgodb o ljudeh, katerih normalnost skrivnostno zaide s poti. Zaljubljeni par doživi svojo zadnjo skupno noč, moški prespi celo sezono, pokojno osebo oživi radio, ženska pa se sredi noči znajde v Rimu.

Prizor iz filma Električna polja FOTO: Press

Včeraj je bil na sporedu film Ivo režiserke Eve Trobisch. Na ogled je bil še dokumentarni film Plesati Pino, ki ga je režiral Florian Heinzen-Ziob, spremlja pa spektakularna plesna projekta, ki prikazujeta mlade generacije plesalcev z vsega sveta, kako ponovno odkrivajo koreografije Pine Bausch; baletna skupina dresdenske Semperoper vadi Pinino plesno opero Ifigenija na Tavridi, plesalci iz vse Afrike pa v Ecole des Sables v Senegalu vadijo Pinin balet Pomladno obredje.

Danes ob 20. uri bo na ogled film Favoriten režiserke Ruth Beckermann. V istoimenski večkulturni delavski četrti na Dunaju je režiserka tri leta spremljala učiteljico in njen razred otrok različnih narodnosti. Skozi portret razreda se z nežno pozornostjo izrisuje kompleksen mikrokozmos sodobne zahodnoevropske družbe, ki se spopada z vprašanji migracij in identitet ter velikimi težavami v šolstvu.

Film Favoriten govori o učiteljici, ki uči otroke različnih narodnosti.

Na programu je še

Film Pravi Švicarji – My Swiss Army, ki bo na sporedu jutri ob 18. uri, je režiral Luka Popadić. Saad, Thuruban, Andrija in Luka so vojaki švicarske vojske, a različnega rodu. Vsi so tudi ohranili močno vez z domačo kulturo. Režiser se skozi osebno izkušnjo s humorjem in iskrenostjo sprašuje, ali je lahko nekdo z drugačno barvo kože, drugačno veroizpovedjo ali napačnim imenom pravi švicarski državljan.

Na programu je še film Bosanski lonec v režiji Pava Marinkovića: Faruk Šego je bil profesor in pisatelj v Sarajevu, od vojne v Jugoslaviji pa živi v Gradcu. Vendar je ostal tujec – grozi mu celo izgon, če ne bo dokazal, da s svojim delom dragoceno prispeva k avstrijski kulturi. Reši ga lahko uprizoritev gledališke igre, ki jo je napisal v mladih letih. Faruk se nerad vrne v gledališče, vaje pa kmalu postanejo kaotične, so o vsebini filma zapisali v kinoteki. Na ogled bo jutri ob 20. uri.

Slovenska kinoteka je Dneve nemško govorečega filma pripravila v sodelovanju z Avstrijskim kulturnim forumom v Ljubljani, Goethe-Institutom Ljubljana in švicarskim veleposlaništvom v Sloveniji.