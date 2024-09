V Kinodvoru pestra filmska jesen za mlade

»Zagotavljanje dostopnosti kakovostnih filmov je ključnega pomena za razvoj otrok in njihovih odraslih ter predstavlja eno glavnih poslanstev našega programa za mlada občinstva. Spodbujamo kakovostno preživljanje prostega in šolskega časa otrok in mladih, ob tem pa vzgojno-izobraževalnim ustanovam ponujamo strokovno podporo pri njihovih programih,« so sporočili iz Kinodvora, kjer v prihodnjih dneh otroke in mlade čaka marsikaj zanimivega.

V soboto, 7. septembra, ob 16. uri bo potekala Kinobalonova premiera novega slovenskega filma Igrišča ne damo! v prisotnosti filmske ekipe. Projekcija je namenjena vsem otrokom, posebej pa bo prilagojena za gluhe in naglušne ter za slepe in slabovidne. Gluhim in naglušnim bodo omogočili ogled filma s slovenskimi podnapisi. Pogovor z gosti bo tolmačen v slovenski znakovni jezik, na platnu se bodo v živo izpisovali podnapisi. Slepim in slabovidnim bodo na voljo slušalke z zvočnim opisom filma. Projekcija je za gluhe in naglušne ter slepe in slabovidne in njihove spremljevalce brezplačna.

Odvrtel se bo že deveti Kinotrip. FOTO: Kinodvor

V Kinodvoru odpirajo tudi novo sezono programa Prvič v kino, ki je namenjen otrokom med drugim in tretjim letom starosti. Program poteka od 14. septembra do aprila vsako soboto ob 10. uri. Vsako soboto je v kinu tudi animatorka, ki otroke s pogovorom in igro vodi skozi izbrane filme. Program Prvič v kino ustvarjajo skupaj z animatorkami Družinskega centra Mala ulica. Prva predstavitev v okviru programa bo posvečena Muci copatarici, ki praznuje 65 let. Predstavili bodo animirano verzijo kultne slovenske pravljice. Sledile bodo tri druge pripovedi z nepozabnimi liki, srčnimi zgodbami in zapleti, ki jih spremljajo vedno nove generacije otrok.

Z novim šolskim letom

Z novim šolskim letom je izšel novi Šolski katalog filmov, ki ga prejmejo vse vzgojno-izobraževalne ustanove v Sloveniji. V katalogu so predstavljeni novi kratki in celovečerni filmi za otroke in mlade, pa tudi filmske delavnice, gradiva, pogovori z ustvarjalci in festivalski programi. Katalog je brezplačno dostopen v tiskani ali elektronski obliki.

Oktobra bo 9. mednarodni filmski festival Kinotrip – mladi za mlade.

Od 11. do 13. septembra bo Kinodvor gostil mednarodno delegacijo članov evropskega projekta Film v bolnici. Namen projekta je prek spletne filmske platforme otrokom in mladim, ki se zdravijo v bolnišnicah, omogočiti dostop do kakovostnih filmskih vsebin. Spletna platforma ponuja skrbno izbran nabor kakovostnih filmov različnih dolžin, zvrsti in žanrov za različne starostne skupine, posamezne filme pa spremljajo tudi dodatne igrive dejavnosti za otroke ter gradiva za starše in pedagoške delavce.

Oktobra pa bo že 9. mednarodni filmski festival Kinotrip – mladi za mlade. Med 17. in 19. oktobrom bo na ogled šest celovečercev in sklop kratkih filmov, obeta se tudi pester spremljevalni program. Festivalske vstopnice bodo na prodaj od petka, 27. septembra.