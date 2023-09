Umrl je Steve Harwell, njegove pesmi vsi poznamo

»Steve ima pred sabo samo še kak teden življenja,« se je v nedeljo oglasil Robert Hayes, menedžer Steva Harwella, prvega glasu in ustanovnega člana rockerske zasedbe Smash Mouth. A še preden se je novica, da so frontmana rock banda zaradi odpovedovanja jeter v zadnjem stadiju premestili v hospic v paliativno oskrbo, dobro polegla, je dan pozneje odjeknilo, da je šlo za preradodarno oceno. Obdan s prijatelji in družino je na svojem domu v Idahu namreč za vselej zaprl oči. Star je bil 56 let. Njegovim najbližjim je deloma v uteho le, da je odšel mirno in udobno ter da so se zanj končale muke, ki jih je trpel že nekaj let.

Skupina Smash Mouth je z ustanovitvijo leta 1994 obogatila glasbeno krajino. FOTO: Ethan Miller, Reuters

Tudi če vam ime skupine morda ni najbolj poznano, vsi poznamo njihove največje uspešnice, celo mlajše generacije. Nekateri njihovi največji hiti, kot sta All star in I'm a believer, priredba uspešnice skupine Monkee's, so namreč odzvanjali tudi v animiranem celovečercu Shrek. Skladba All star, ki je v etru sicer prvič zadonela leta 1999, dve leti pred kultno risanko o zelenem grdobcu, je postala zaradi vpetosti v filmski svet neizbrisen del popularne kulture.

Stevova zapuščina bo živela

Med letoma 2017 in 2021 je bila celo ena največkrat pretakanih rockerskih skladb na drugi strani luže, na spotifyju pa si jo je predvajala že skoraj milijarda ljudi! Sicer pa je skupina od ustanovnega leta 1994 posnela sedem studijskih albumov, ki so se prodali v več kot deset milijonih izvodih, pojavili so se v komediji Divja dirka z Whoopi Goldberg in Rowanom Atkinsonom, glasbeni pečat pa so pustili tudi v animiranem filmu Knjiga o džungli 2. »Stevova zapuščina bo živela v njegovi glasbi. Njegov ikonski glas je eden najbolj prepoznavnih glasov njegove generacije. Bil je resničen ameriški original. Lik, večji od življenja, ki se je izstrelil v nebo kakor komet. Spominjali se ga bomo po neomajni osredotočenosti in strastni odločenosti, da doseže najvišje višave pop zvezdništva,« so se od njega poslovili člani skupine.

Stevov glas odzvanja tudi v uspešnici Shrek. FOTO: Promo Press Release

Zdravstvene težave

Že pred dvema letoma je zaradi zdravstvenih težav najavil slovo od glasbe. A čeprav njegova glasbena pot ni bila najdaljša, je vendar živel, kot je želel. »Že kot otrok sem sanjaril, da bom rock zvezda, ki nastopa pred razprodanimi dvoranami. In imel sem izjemno srečo, da sem te sanje lahko tudi živel,« je ob upokojitvi leta 2021 dejal zvezdnik, čigar življenje pa nikakor ni bilo zgolj sanjsko. Prvič se mu je srce razdrobilo na tisoče koščkov 2001., ko mu je levkemija vzela edinca, tedaj komaj šestmesečnega sinka Presleyja.

Utihnil je eden najbolj prepoznavnih glasov svoje generacije, glas Steva Harwella. FOTO: Instarimages.com

Krhkost človeškega telesa je okusil tudi na lastni koži, saj so mu zdravniki pred desetletjem diagnosticirali kardiomiopatijo, bolezen srčne mišice, leta 2017 se je zaradi težav s srcem celo zgrudil na odru in pristal v bolnišnici. Za tem hudim preplahom se je sicer spet postavil na noge, a telo ga je odtlej počasi izdajalo. Trpel je tudi za nevrološko boleznijo, ki prizadene spomin in sposobnost govora. In da je mera polna, je propadanje telesa pospešil še sam z odvisnostjo od alkohola, s katero se je boril večino življenja in ki naj bi botrovala postopnemu odpovedovanju jeter, zaradi česar je, kot rečeno, nedavno pristal v bolnišnici in nazadnje v hospicu. In čeprav uraden vzrok smrti še ni bil podan, naj bi šlo za odpoved jeter.