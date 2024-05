Zlomljeno srce vpliva na telo

Razhod je kljub bolečini odlična priložnost za duhovno rast, toda kljub temu se odraža tako na čustvenem kot mentalnem in fizičnem telesu. Nenehno se sprašujete, kaj bi lahko naredili drugače - kar je normalno, toda ne dovolite si, da si razbijate glavo z iskanjem odgovorov, pravijo psihologi. Občutite fizično bolečino, predvsem v prsih. Možgani prepoznajo intenzivno čustveno bolečino ter mislijo, da doživljate fizično stisko, podobno kot dobite migreno po napornem delu. Lahko zbolite, saj zlomljeno srce vpliva na imunski sistem ter ste ranljivejši za okužbe. Lahko vam izpadajo lasje, saj se telo na različne načine spopada s stresom. Izostane vam menstruacija, saj čustva zmedejo biološko uro, zato čim več počivajte. Osamljeni ste, saj pogrešate nekdanjega partnerja, v stresu ste, ker se navajate spet vse početi sami. Prehranske navade se spremenijo, lahko jeste preveč in nezdravo ali vas mine tek, celo bruhate. Depresivni ste. Pazite, da ne zdrsnete pregloboko. Spalni ritem se poruši, lahko samo spite ali se ne morete zbuditi. Bolj občutljivi boste in vsaka stvar vas bo spravila iz tira. Zaradi čustvenega vrtinca se boste drugače odzivali. Vse to je normalno in del procesa, zato ne mislite, da je z vami kaj narobe. Pomagajte si z duhovnimi tehnikami in predihajte neprijetne občutke.