20 let se je delal gluhonemega

Kitajec, ki ga je policija iskala zaradi umora, se je 20 let uspešno izogibal aretaciji, tako da se je pretvarjal, da je gluhonemi zbiralec odpadkov. Bilo je 22. maja 2004 zvečer, ko se je mladi in vzkipljivi Xiao sprl s sosedom v domači vasi v okrožju Xiangcheng v mestu Xianyang. V nekem trenutku je Xiao vzel lopato in z njo udaril soseda po glavi, nesrečnež je takoj umrl.

Tisto noč se je Xiao, vedoč, da bo preostanek življenja preživel za zapahi, če ga ne bo doletela kar smrtna kazen, odločil zapustiti ženo in 11-letnega otroka. Pobegnil je v hribe okrožja Anxi v provinci Fujian, kjer je postal zbiralec odpadkov, da bi preživel. Da ne bi nikoli in nikomur izdal ničesar o svojem prejšnjem življenju, se je naslednjih 20 let pretvarjal, da je gluh in nem: ljudem se je le smehljal in komuniciral s kretnjami.

Čas je tekel, a policija ni vrgla puške v koruzo, da bi ga našla in privedla pred roko pravice. In čeprav Xiao v minulih dveh desetletjih nikoli ni stopil v stik z družino, ga je policistom vseeno uspelo izslediti. Prejšnji mesec je policija v Anxiju aretirala na prvi pogled gluhonemega zbiralca odpadkov, ki se je sprl z domačini. Kmalu zatem so ga sicer izpustili, a ker je šel skozi policijski postopek, so njegove fotografije pristale v državni bazi podatkov.

Na začetku maja je policija med primerjavo Xiaojevih starih fotografij s tistimi v bazi podatkov ugotovila, da so si presenetljivo podobne. Gluhonemi možakar v provinci Fujian je bil neverjetno podoben iskanemu Xiaoju, zato so v hribe poslali policijsko patruljo. Ko so našli osumljenca, so ga naravnost vprašali: »Ali ste iz okrožja Xiangcheng v Xianyangu?« In možakar je takoj odgovoril: »Da.«

»Dvajset let sem zadrževal svoje besede in čutil sem, da se mi meša,« je Xiao z olajšanjem priznal policiji. »Ko sem odšel, je bil moj sin star 11 let, od tega pa je minilo že 20 let. Sprašujem se, kako je moja družina,« je še dejal. Odpeljali so ga v domačo vas, in čeprav ga ni bilo tako dolgo, je policistom pokazal, kje točno se je tistega usodnega večera sprl s sosedom. Zdaj bo moral odsedeti kazen, pred katero je tako dolgo bežal.

Ljudje, ki so ga poznali kot gluhonemega zbiralca odpadkov, so policiji povedali, da nikoli niso niti posumili, da je kriminalec na begu. Držal se je zase in nikoli ni z nikomer govoril, tako da o njem nihče ni vedel ničesar.