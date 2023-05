To je bil večer čarobne povezanosti (FOTO)

Ne dež ne mraz nista minuli petek zvečer zmotila zvestih oboževalcev skupine MI2, ki so tri ure peli, plesali in uživali ob njihovih največjih uspešnicah, pred tem pa v udarnem nastopu raperja Leopolda I. Priljubljena rock skupina je praznovala velik mejnik v svoji karieri, saj je bil to njihov tisoči koncert, energična in srčna izvedba pesmi, v katerih so lahkotno prehajali med udarnimi rockerskimi hiti in nežnimi baladami, pa je pokazala pristno povezanost med skupino in oboževalci.

Prejeli so platinasto priznanje.

Mlado in staro je na vse grlo prepevalo besedila, kar je ustvarilo posebno čarobno vzdušje in poudarilo vez s skupino, ki je občinstvo v tem večeru združila na način, kot se zgodi le na največjih koncertih. Posebno nagrado je skupina MI2 na odru prevzela od Mojce Menart, predstavnice založbe ZKP RTV, ki jim je podarila platinasto priznanje za albume Črno na belem, Decibeli in Nekoč na sončni strani, prav tako so fantje svoj prvi »tisoči« koncert posneli in jeseni, predvidoma novembra, bodo pri isti založbi izdali dvojno vinilno ploščo v omejeni, oštevilčeni izdaji.

Zaradi vsega tega je bil to več kot samo koncert, bil je praznik povezanosti in iskrene hvaležnosti, tako skupine kot oboževalcev, zato se bo v zgodovino zapisal kot čudovit, čaroben in nepozaben trenutek. Koncert, ki bo za vse, ki so bili tam, za vedno shranjen v srcu.