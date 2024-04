Sto let samote še letos na Netflixu

Pretočna platforma Netflix je ta teden objavila kratek vpogled v svojo novo televizijsko serijo Sto let samote, ki temelji na slovitem romanu kolumbijskega pisatelja in Nobelovega nagrajenca za literaturo Gabriela Garcíe Márqueza in sovpada z deseto obletnico njegove smrti. Roman, objavljen leta 1967, velja za mojstrovino, ki je definirala magični realizem kot literarno zvrst, preveden pa je bil v 46 jezikov, tudi v slovenščino.

Zgodba o sedmih generacijah

Roman oziroma serija se osredotoča na sedem generacij družine Buendía v izmišljenem kolumbijskem mestu Macondo. »V mitskem mestu Macondo se družina Buendía sooči s prekletstvom, norostjo in nemogočo ljubeznijo,« je Netflix objavil na omrežju X. Točen datum izida nanizanke s 16 epizodami, ki je bila napovedana že leta 2019, posneta pa v Márquezovi domači Kolumbiji, še ni znan, začeli pa naj bi jo predvajati še letos.

Kolumbijski pisatelj, novinar in politični aktivist Gabriel García Márquez je umrl 17. aprila 2014 v starosti 87 let. FOTO: Edgard Garrido/Reuters

»V kratkem videu slišimo Aureliana Babilonia, ko bere iz mitskega Melquiadesovega dnevnika, in smo prepeljani v Macondo, da bi bili priča polkovniku Aurelianu Buendíi, kako stoji pred strelskim vodom, medtem ko se spominja tega daljnega popoldneva, ko ga je oče peljal odkrivat led,« je zapisal Netflix. »Sledijo dih jemajoči prizori potovanja Joséja Arcadia Buendía in Ursule Iguarán v iskanju sreče, ko bežita pred prekletstvom nad svojim rodom.«

Čas ne bi mogel biti boljši

Gabriel García Márquez je bil vodilni član t. i. latinskoameriškega literarnega razcveta v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, katerega člana sta bila tudi Nobelova nagrajenca Octavio Paz iz Mehike in Mario Vargas Llosa iz Peruja. Roman Sto let samote je bil prodan v približno 50 milijonih izvodov po vsem svetu.

Roman velja za mojstrovino, ki je definirala magični realizem kot literarno zvrst. FOTO: Mladinska knjiga

Izvršna producenta Netflixove serije sta Rodrigo in Gonzalo García Barcha, sinova pokojnega avtorja. »Najin oče je desetletja okleval, da bi prodal filmske pravice za knjigo, ker je verjel, da je ni mogoče posneti v časovnih omejitvah celovečernega filma ali da produkcija v jeziku, ki ni španščina, ne bi bila pravična,« je leta 2019 dejal Rodrigo. »Toda v sedanji zlati dobi televizijskih serij s kakovostnimi scenariji in režijo ter sprejemanjem oddaj v tujih jezikih pri svetovnem občinstvu čas za to ne bi mogel biti boljši,« je poudaril.

Gabriel García Márquez je desetletja odlašal prodajo filmskih pravic za knjigo.

Serijo so v celoti posneli v španščini, režirala pa sta jo Kolumbijka Laura Mora in Argentinec Alex Garcia Lopez. V glavnih vlogah nastopajo Claudio Cataño kot Aureliano Buendía, Jerónimo Barón kot Aureliano kot otrok, Marco González kot José Arcadio Buendía, Leonardo Soto kot sin Joséja Arcadia; Susana Morales kot Úrsula Iguarán, Ella Becerra kot Petronila, Carlos Suaréz kot Aureliano Iguarán, Moreno Borja kot Melquiades in Santiago Vásquez kot najstniški Aureliano Buendía. »Sto let samote je ena najambicioznejših produkcij v Latinski Ameriki doslej,« je zapisal Netflix. Serija prihaja zatem, ko so pisateljevi potomci marca letos posthumno izdali njegov zadnji roman Do avgusta.