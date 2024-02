Štirje filmi o štirih beatlih, z zornih kotov vsakega člana posebej

Oboževalci kultne liverpoolske glasbene četverice The Beatles bodo – v skladu z njihovo skladbo Twist and shout – od navdušenja zamigali in radostno zakričali.

Z oskarjem ovenčani režiser Sam Mendes, ki se je podpisal pod dva najuspešnejša filma iz franšize o tajnem agentu Jamesu Bondu, bo na veliko platno prinesel zgodbo še ene britanske kulturne institucije: skupine The Beatles. Ali, bolje: postregel bo s kar štirimi ločenimi filmi, z enim za vsakega izmed beatlov.

Vsak film bo povedal zgodbo uspeha z zornega kota enega člana skupine. FOTO: Mario Anzuoni Reuters

Vsi štirje filmi, ki predvidoma prihajajo leta 2027, bodo povedali skupno zgodbo ene najboljših glasbenih skupin vseh časov, a s štirih različnih zornih kotov, s perspektiv Paula McCartneyja, Ringa Starra, Johna Lennona in Georgea Harrisona.

O ikonični četverici je bilo povedano in pokazano že skoraj vse. Njihova izjemna glasbena pot, ki je po svetu zanetila histerijo dotlej nepoznanih razsežnosti, je bila namreč popisana v knjigah in je zaživela v številnih dokumentarnih filmih, nazadnje leta 2021 v šesturnem dokumentarcu (razsekanem na tri dele) novozelandskega filmarja Petra Jacksona.

Beatli so zanetili histerijo, kakršne svet prej ni videl. FOTO: Copyright Paul Mccartney Via Reuters

Idejo, da bi isto zgodbo povedal z različnih zornih kotov vseh vpletenih, je filmar dobil že pred kakšnim letom.

S toplino in navdušenjem

A čeprav je bil že Jacksonov projekt velikopotezen, saj se je zanj prebil skozi 56 ur videoposnetkov in 140 ur avdiomateriala, ga je Mendes s svojimi ambicijami zdaj verjetno presegel. »Štejem si v čast, da bom lahko povedal zgodbo najboljšega banda vseh časov,« je dejal oskarjevec, ki je že dobil blagoslov McCartneyja in Ringa ter družin pokojnih Johna Lennona in Georgea Harrisona, kar je prvič, da je neki igrani film dobil pravice za uporabo njihove glasbe in celotnih življenjskih zgodb.

2027. naj bi prišli v kinematografe.

Idejo, da bi isto zgodbo povedal z različnih zornih kotov vseh vpletenih, je filmar dobil že pred kakšnim letom. »Ta zamisel je nedvomno dokaz njegove izjemne ustvarjalnosti, pa tudi sposobnosti prepričevanja, saj so se Paul, Ringo, Sean Lennon in Olivia Harrison nanjo nemudoma odzvali s toplino in navdušenjem.

Tisto, kar je resnično vznemirljivo, pa je, da ima proste roke, da se zakoplje v življenja vsakega izmed beatlov. Pri tem nima nobenih omejitev ali občutka, da bi moral povedati točno določeno avtorizirano različico njihovega vzpona k uspehu,« je dejala filmarjeva producentka Pippa Harris.

Projekt je še v najzgodnejši fazi razvoja, trenutno v fazi iskanja pravega scenarista.