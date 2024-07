Srečanje brez tekmovalnega naboja. Poglejte, kdo od znanih je bil tam (FOTO)

»Srečanje muzikantov sem prvič pripravil za svoj 25. rojstni dan pred 12 leti. Letošnje pa je bilo sedmo po vrsti in prvo po koroni, zato sem vesel, da se je v Vrhu pri Boštanju, v Domu vaščanov in gasilcev Okič, zbralo okoli 60 muzikantov iz različnih ansamblov in drugi znani posamezniki,« pravi Aleksander Mrvič, urednik spletnega portala Narodnjak. Idejo za to, da priredi srečanje muzikantov, ki jih tudi sam dobro pozna, saj sodeluje z mnogimi, pa je dobil, ker ima rojstni dan na dan državnosti, torej 25. junija. Letos je bil to ponedeljek.

25. junija praznuje urednik portala Narodnjak.

Četudi je to vedno dela prost dan, je bila udeležba presenetljivo velika ob dejstvu, da je sezona veselic na vrhuncu in so mnogi zasedeni z igranjem. Se pa muzikantje očitno radi družijo, zlasti neformalno, in tudi zaigrajo. In to brez tekmovalnega naboja, ki je prisoten, denimo, na festivalih. Srečanja so se udeležili harmonikarji Boštjan Konečnik, Marko Vatovec s Primorske, lanski svetovni prvak v igranju diatonične harmonike, in Boris Lah prišel je tudi izdelovalec harmonik Štefan Frece, lastnik Frajtoncentra Primož Plohl, od ansamblov pa Preprosti muzikanti, Juhu glasbeni mix, Razigrani, Ansambel Gašperja Kavška, Jarica, Potep, Pojoči dohtarji, Veseli Dolenjci ter Zoran Zorko Quartet in Kaja.

Johny DJ in Preprosti muzikanti

Takole spontano so tudi zaigrali. FOTOGRAFIJE: Boštjan Colarič

Pojoči dohtarji, Peter Fink, Marjan Turk, besedilopisec Matej Kocjančič in drugi