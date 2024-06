Spet bo bežala pred serijskim morilcem

Ko je grozljivka o morilcu, ki se skriva za masko, pred 28 leti prišla v kinematografe, je pomenila pravo malo filmsko revolucijo. Krik Wesa Cravena, ki je 22 let vztrajal na prestolu najbolj dobičkonosne grozljivke slasher (v katerih morilec uporablja hladno orožje), se je izkazal za kuro, ki nese zlata jajca. Lani so postregli že s šestim odmerkom groze, ki se je izkazal za kritiški in komercialni uspeh, tako da je filmski studio prižgal zeleno luč še sedmemu nadaljevanju. V pravljični sedmici Krika se bomo vsaj v nekaterih pogledih vrnili k začetkom franšize.

Scenarij bo namreč znova zrasel v domišljiji Kevina Williamsona, ki se je podpisal že pod prva dva in četrtega, tokrat pa bo prevzel še režijo. Kriku številka sedem se je znova pridružila tudi Neve Campbell, za katero smo v podobi študentke Sidney Prescott, morilčeve tarče, trepetali in navijali v kar petih nadaljevanjih, a je iz sodelovanja v šestem delu zaradi prenizkega honorarja odstopila. »Če bi bila moški in bi posnela že pet uspešnic, nato pa bi mu za šesti del ponudili znesek, kakršnega so meni – prepričana sem, da bi bil na moč užaljen,« je Cambellova lani razložila, zakaj ni igrala v šestem delu.

Melisse Barrera in Jenne Ortega, ki sta tekli za življenje v Kriku 6, ne bo v novem nadaljevanju. FOTO: Press

Sprva pa se je zdelo, da je Krik 7 zaklet. Zaradi propalestinskih izjav, s katerimi je po ocenah nekaterih prestopila na stran antisemitizma, so pri studiu namreč pokazali vrata igralki Melissi Barrera, ki je v šestem filmu prevzela vlogo glavne tarče zmešanega serijskega morilca. Njenemu odhodu je hitro sledil še odhod njene sestrice v filmu Jenne Ortega, uradno sicer zaradi prenatrpanega snemalnega urnika. Nato je ekipo zapustil še režiser Christoper Landon, češ da se je uresničitev njegovih sanj, ko so ga želeli za prvega moža Krika, ob izgubi dveh glavnih igralk spremenila v nočno moro. Usoda Krika 7 se je znašla na majavih nogah, potem pa je Campbellova napovedala, da se pred kamere spet vrača kot Sidney Prescott.

Od šestega dela je odstopila zaradi prenizkega honorarja, a ko so ji ponudili pogodbo za sedmi del, je obrnila ploščo. »Hvaležna sem, da me pri studiu niso le poslušali, ampak so me tudi v resnici slišali, saj sem se ob tokratnem dogovarjanju čutila spoštovano in cenjeno.

Tišina, kričali bomo!

Hvaležna sem, da bom spet lahko kot Sidney povedala njeno zgodbo,« je dejala zvezdnica in dodala, da ji je bilo od začetka v užitek in čast igrati Sidney ter da njeno navdušenje nad filmi iz franšize nikoli ni zbledelo. »Zdaj pa so me spoštljivo prosili, naj svoj lik oživim, nad čimer sem navdušena.« Njeno navdušenje je še večje, saj bo pri prihajajočem Kriku moči vnovič združila z Williamsonom, tokrat v vlogi scenarista in režiserja. »Da bo film tudi režiral, je prečudovito! Mislim, da si je na tihem to želel že vrsto let in si to tudi zasluži. Ta film je ne nazadnje njegov otrok. Prepričana sem, da bo delo opravil fantastično!«