Slovensko režiserko je vzel za svojo

Tridesetletna performerka, glasbenica in filmska režiserka (študirala je filmsko in televizijsko režijo na akademiji za gledališče, radio, film in televizijo) je v Merlinovih pesmih prepoznala eksplozijo energije. Foto: Marija Strajnić

Priljubljeni glasbenik, ki mu pravijo tudi glasbeni čarodej, te dni znova navdušuje. Njegova nova pesem nosi naslov Jedan dan, jedna noć in je tretja z njegovega prihajajočega, 12. studijskega albuma, ki nosi enak naslov.»Predstavljam vam novo pesem, pesem, ki ima posebno mesto v mojem srcu, kot tudi dogodek, ki me je navdihnil, da jo napišem. To je zgodba o ljubezni, ki traja večno,« je sarajevski virtuoz najavil premiero nove pesmi. Lani je v svet poslal eno z naslovom Mi, letos je navdušil z duetom Dođi, ki ga je posnel s slovensko glasbenico, ki jo poznamo kot. Čeprav je ta premiero doživela na silvestrovo, so jo ljubitelji Dinove glasbe v samo dveh urah poslušali kar 200.000-krat. »Ostajam optimističen in upam, da bomo po vsem, kar je za nami, boljši drug do drugega ter bomo nadaljevali in čuvali kozmične sile, ki nas povezujejo pod tem skupnim nebom,« o novih projektih še pravi priljubljeni glasbenik, ki je tudi tokrat združil moči z mlado slovensko režiserko, ki si je nadela umetniško imeTa se je podpisala pod videospote vseh treh omenjenih pesmi in tudi Merlinovega novoletnega koncerta z naslovom Mir vsem dobrim ljudem. »Poznali so moje delo in mislim, da so me za ta projekt izbrali z namenom, za kar sem zelo hvaležna,« je o svojem sodelovanju z zvezdnikom in njegovo ekipo povedala Kukla, ki je Merlina opisala kot naprednega umetnika, ki nenehno raziskuje in se razvija.»Zato pa je tako velik. Dino je tokrat posnel pesem s sodobnim zvokom, a je obdržal svojo senzibilnost v glasu in besedilu. Povezal je najboljše iz obeh svetov,« še pravi mlada umetnica, ki je počaščena, da je sarajevski glasbenik prav v njej prepoznal podobne poglede na umetnost.