Slovenski raper navdušen nad napredkom

Vsestranski glasbenik Rok Trkaj ni samo ljubitelj rapa, ampak tudi velik privrženec napredka in umetne inteligence. O tem smo se prepričali, ko je Ljubljančan pokazal navdušenje ob izdaji prve slovenske pravne umetne inteligence TFL AI. Gre za pravno inteligenco, ki sestavi pogodbo ali kakršen koli pravni dokument na podlagi veljavne zakonodaje. TFL AI je pri nas razvila družba Tax-Fin-Lex.

»TFL AI vsebuje več kot milijon dokumentov s področja zakonodaje, sodne prakse in vsebin iz strokovnih člankov,« je ob tej priložnosti povedala direktorica podjetja Zlata Tavčar in dodala, da letos beležijo že dvajset let delovanja. Novost, ki so jo še predstavili, je to, da je na voljo tudi TFL AI Chat, prvi pravni chat v slovenščini. Roka Trkaja pa je najbolj navdušilo dejstvo, da je lahko rapal ob glasbi, ki jo je zanj ustvarila umetna inteligenca.