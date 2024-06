Slovenski pevec, ki prisega na balade, ima novo (VIDEO)

Že lani je večni romantik, ki mu je ljubezenski žanr očitno pisan na kožo in ostaja zvest svojemu stilu, med poslušalce poslal čustveno pesem Moja duša tvoja je. Mark Zebra pravi, da je ljubezen njegova največja vrednota. Zdaj poslušalcem predstavlja novo čustveno balado z naslovom Zame si ti.

»Pesem prihaja iz globine mojega srca. Navdihnili so me izkušnje in ljudje, ki so zaznamovali moje življenje. Pesem je pri meni skrbno zasidrana, saj je napisana za posebno dekle. Upam, da bodo poslušalci začutili iskrenost in ljubezen, ki sem ju vložil v vsako noto in besedo,« pravi pevec, ki je za balado posnel videospot, in to v vroči španski Malagi.

»Moram reči, da se že zadnjih nekaj pesmi držim ustaljenega in prepoznavnega stila, to je ljubezenski pop-rock. V vsaki pesmi si želim predstaviti nekaj novega, svežega. Tokrat sem dodal saksofon, ki sem ga začutil že takoj na začetku ustvarjanja. Mislim, da lepo poboža že tako romantično vsebino,« še pravi Zebra.

Glasbo je tudi tokrat ustvaril sam, tekst je delo Tadeje Hlebš Salobir, medtem ko je za produkcijo in aranžma poskrbel Krešimir Tomec, ki je poskrbel tudi za bas. Saksofon je odigral Primož Fleischman, kitaro Robert Pikl, na klaviaturah je bil Boštjan Golinar, na bobnih Dado Marinković, back vokal je prispeval Nermin Puškar. Zebri misli že uhajajo k novim projektom, z njegovim bendom pa ga lahko vidimo tudi kot predskupino na koncertih skupine Flirrt. »Želim si, da bi glasba postala moja služba, želim si nastopati in stati na velikih odrih. Verjamem, da je pred mano še veliko trdega dela, vzponov in padcev, a se veselim vsega, kar bo prinesla prihodnost,« sklene.