Slovenski filmi gostujejo v Bolgariji

V bolgarski prestolnici Sofija se je začel 28. mednarodni filmski festival. V program festivala, ki bo trajal do 31. marca, so se uvrstili tudi trije slovenski filmi: Opazovanje režiserja Janeza Burgerja ter manjšinski koprodukciji Niti besede režiserke Hanne Slak in Varuhi formule režiserja Dragana Bjelogrlića. Kot so še sporočili iz Slovenskega filmskega centra (SFC), je Hanna Slak tudi predsednica žirije tekmovalnega programa balkanske regije.

V tekmovalnem programu največjega bolgarskega filmskega festivala bo na ogled ducat filmov iz balkanske regije.

Tekmovalni program

Opazovanje bo na največjem bolgarskem filmskem festivalu na ogled prav v tekmovalnem programu ducata filmov iz balkanske regije. Film, ki je mednarodno premiero doživel novembra na mednarodnem filmskem festivalu v Talinu (Black Night Film Festival), je na Festivalu slovenskega filma v Portorožu prejel vesno za najboljšo žensko vlogo (Diana Kolenc). Nastal je v produkciji Staragare, sicer pa gre za slovensko-hrvaško-italijansko-severnomakedonsko koprodukcijo. Scenarij sta napisala Janez Burger in Srdjan Koljević, direktor fotografije je Marko Brdar, ob Diani Kolenc pa v njem nastopajo še Nataša Keser, Vladimir Vlaškalić, Jure Henigman in Benjamin Krnetić.

Predstavili bodo tudi filme v nastajanju.

V istem programu bo na ogled tudi manjšinska koprodukcija Varuhi formule, ki se je v Sloveniji že uspešno predstavila v kinodvoranah, svojo pot pa je začela na filmskem festivalu v Locarnu. V filmu poleg slovenskega igralca Jurija Drevenška igrajo Dragan Bjelogrlić, Predrag Miki Manojlović, Alexis Manenti, Radivoje Raša Bukvić, Lionel Abelanski, Ognjen Mićović, Anne Serra, Jérémie Laheurte in drugi. Glasbo je pomagal izbrati Magnifico.

Varuhi formule FOTO: SFC

V tekmovalnem programu sedmih filmov za mladino bodo prikazali manjšinsko koprodukcijo Niti besede slovenske režiserke Hanne Slak, ki živi v Berlinu in je v koprodukciji s Slovenijo in Francijo posnela svoj prvi večinsko nemški film. Svetovno premiero je doživel na filmskem festivalu v Torontu, pri nas pa na zadnjem ljubljanskem mednarodnem filmskem festivalu. Hanna Slak je tudi scenaristka, direktorica fotografije je Claire Mathon, glasbo je napisala Amélie Legrand, glavne vloge pa imajo Maren Eggert, Jona Levin Nicolai, Maryam Zaree, Mehdi Nebbou in Marko Mandić. Vsi trije filmi so nastali s finančno podporo Slovenskega filmskega centra.

Niti besede FOTO: SFC

Strokovni program

Pomemben del festivala v Sofiji je tudi strokovni program (Sofia Meetings), na katerem producenti in režiserji predstavljajo izbrane filme v nastajanju. V programu filmov v postprodukciji se bo festivalskim selektorjem in prodajnim agentom predstavil Izgubljeni sin, drugi film Darka Štanteta, ki nastaja v slovensko-hrvaško-severnomakedonsko-italijansko-grški produkciji; tudi tega je sofinanciral SFC. Predstavil pa se bo še film Arona Horvatha Nadure, ki nastaja brez javnih sredstev.