Slovenska pevka poškodovana med snemanjem

Te dni je poslušalce in poslušalke z novo skladbo presenetila pevka Ana Ferme, sicer 26-letna fizioterapevtka v UKC Ljubljana. Spoznali smo jo lahko v prvem slovenskem muzikalu Cvetje v jeseni, kjer je igrala in prepevala v vlogi Dince.

Tam si je mlada pevka nabirala izkušnje in novega znanja, saj so odigrali več kot 170 predstav. V vmesnem času pa je postala stalna članica skupine Nine Pušlar, kjer je spremljevalna vokalistka. Pevka se je leta 2019 podala na samostojno pot in je skupaj z Mitjo Bobičem ter Markom Hrvatinom posnela prvenec z naslovom Na pogled, minulo leto pa je posnela drugo skladbo, z naslovom Sama.

Novo skladbo, ki nosi naslov S tabo, je ustvarila z Jernejem Kržičem in Katjo Sever Kržič, s katero sta skupaj napisali besedilo. »Anekdot s snemanja je kar precej. Najprej je zbolel fotograf in je ostal doma. Potem sem si pred odhodom od doma z vrati avta poškodovala nos. K sreči je bil le močnejši udarec, podplutba je menjala barve iz modre proti zeleni, ampak je na srečo do Krka, kjer smo snemali videospot, oteklina že izginila, barve pa smo prekrili s pudrom. Močno nam je nagajal tudi veter. Burja je močno pihala, kar nam je oteževalo snemanje, a nam je z dobro voljo na koncu uspelo in na končni izdelek smo zelo ponosni,« strne svoje vtise mlada pevka.