Slovenija pogreša Slakove viže (FOTO)

Za nami so prvi trije koncerti na turneji po slovenskih krajih ob 60-letnici Slakove glasbe. Prvi je bil v Mirni Peči, od tam so se nastopajoči odpravili v Ljutomer in Podčetrtek. Povsod so bile dvorane razprodane, med prisotnimi je bilo čutiti navdušenje. Še posebno zanimiv je bil začetek v športni dvorani Toneta Pavčka v Mirni Peči, kjer se je zgodba Lojzeta Slaka, tako življenjska kot glasbena, tudi začela.

Slakova družina je bila v Mirni Peči, na prvem koncertu, zbrana v prvi vrsti.

»Lahko rečem samo, da so ljudje povsod izjemno razpoloženi, saj pojejo z nami in prav čuti se, da Slakove viže močno pogrešajo. Mi vse igramo in pojemo v živo, izjemen je tudi Slakov nečak Polde Pungerčar, ki izvrstno upodablja svojega strica Lojzeta. Ta se z njegovo pomočjo za nekaj ur vrne med vse nas, na zemljo oziroma na oder. Je res odličen pripovedovalec Lojzetove življenjske poti in zgodb, ki so podprte s fotografijami ali videoposnetki, ki so prikazani na velikem platnu. In so povezani z Lojzetovim življenjem, vse od poroke s Štajerko Ivanko (nekoč Gaber) naprej. Izvajalci pa v živo igramo in pojemo Slakove pesmi. Vsi v dvorani nam pri tem pomagajo,« razkriva izvrsten harmonikar Rok Švab, ki se izkaže kot solist v pesmih Noč na morju ter Lep zares je samski stan.

Izjemen je Slakov nečak Polde Pungerčar, ki izvrstno upodablja svojega strica Lojzeta.

Žiga Pungerčar je zaigral na Slakovo harmoniko, ob njem njegov oče Leopold Pungerčar, Slakov nečak, in ansambel Glas.

Ansambel Akordi

Dodana vrednost koncertne turneje je tudi 86-letni Andrej Bergant, edini še živeči pevec Fantov s Praprotna, ki so vsa leta spremljali Lojzeta Slaka. Vinko Šimek z Lojzetom obudi televizijski intervju, ki ga je opravil z njim leta 1994, ko je vodil njihov jubilejni koncert v Cankarjevem domu. Koncert pa se začne z zimzeleno V dolini tihi, ko prisotni vstanejo in izkažejo veliko spoštovanje do dolenjskega slavčka, kakor so mnogi imenovali Slaka, ki je bil tudi vinogradnik, prideloval je cviček. In zanimivo, da lahko obiskovalci na vsakem koncertu pokusijo njegovo žlahtno kapljico. Na stojnici z darilnim programom so na prodaj Slakova zadnja polnitev ter majice in zgoščenke.

1994. LETA je Šimek naredil odmeven intervju s Slakom.

Silvo Pliberšek je odpel Slakov valček Titanik.

Na koncertu zapoje tudi Darja Gajšek.

Posebno za to priložnost je na pobudo Roka Švaba nastal vokalno-inštrumentalni ansambel, v katerem so moči združili pevec Silvo Pliberšek, kitarist Gregor Kolar, basist Jože Sadek ter odlična klarinetista Žan Trupej in Matjaž Vodišek, ki izvajajo Slakove melodije z njegovih prvih dveh plošč.

Andrej Bergant z ansamblom Nemir odpoje Slakov valček Krka sanjava, presenečenje so tudi dueti ansamblov Nemir in Akordi, ki s klarinetistoma Vodiškom in Trupejem izvedejo redko slišane Slakove pesmi, kot so Ni ti mar, Nocoj poglej v nebo, Nekje je kraj ter Mama, prihajam domov. Vse to izjemno bogati Slakov večer glasbe. Skladbo Mama, ki sta jo ustvarila Slak in njegov rojak Tone Pavček, pa je Leopold Pungerčar s čustvenim nagovorom posvetil svoji nedavno preminuli mami, njegov sin Žiga Pungerčar jo je zaigral na Slakovo harmoniko, zapeli pa so člani ansambla Glas.

Še sedemkrat Vsi, ki še niste, imate priložnost turnejo Najlepše Slakove pesmi doživeti že to nedeljo, 10. novembra, v Dobrovi, 14. v Tržiču, 17. v Pivki, 21. v Vojniku, 22. v Dravogradu in 24. v Oplotnici, zadnji koncert pa bo 1. decembra v Novem mestu.

S svojim glasom pobožajo srca prisotnih tudi Darja Gajšek s Slakovo Minili sta že leti dve, 20-letna Klara Tiselj iz Šentjurja s pesmijo Sinko ne sprašuj ter Silvo Pliberšek z valčkom Titanik. Za nekaj smeha in popestritev poskrbi romski par Brajdimir in njegova Berta, ki sta nekoč prav tako bogatila Slakove koncerte. Na koncu pa obiskovalci z nastopajočimi družno zapojejo Slakovega Čebelarja.

Z Lojzetom Slakom je veliko sodeloval tudi Vinko Šimek.

Rok Švab s prijatelji

Na turneji sodeluje tudi Brajdič s svojo Berto, romski par, ki nasmeji vse v dvorani.