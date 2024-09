Skupina Mi2 pretentala naliv (FOTO)

Skupina Mi2 je letos že tretje leto gostovala v avditoriju Lutkovnega gledališča Maribor. Mesec dni razprodan koncert in letošnji rekord Kulturne četrti Minoriti bo po besedah vodje KČ Minoriti Ksenije Repina težko preseči, saj se dogajanje seli v notranjost, poleg tega pa je na omenjenem koncertu v Mariboru zunaj prizorišča ostalo nekaj sto ljudi. Na srečo vseh tistih, ki so vstopnice kupili, so stari mački rock'n'rolla pravočasno pogledali vremensko napoved ter koncert prestavili na dan prej, kajti v četrtek zvečer se je nad Mariborom odprlo nebo.

Mi2 so do zadnjega kotička napolnili prizorišče. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Skupina je poskrbela za veliko presenečenje, in sicer so zaigrali skladbo Dva dinara druže, ki so jo posvetili idolu iz otroštva, nedavno preminulemu kontroverznemu rockerju Bori Đorševiću, alfi in omegi Riblje čorbe. Več kot 700 zbranih je zapelo z njimi.

Dominik Klinc - Vinko, brat Lore Klinc, žene Primoža Rogliča, v družbi partnerice Maruše, zakoncev in vinarjev Tjaše in Gregorja Mikuža, vplivnice Maše Črešnik ter njenega partnerja Jana Pečenka FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Nekdanja podžupanja Alenka Iskra v družbi moža Danila ter Renate in Branka Močnika FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Bor Greiner z Radia City z ženo Natalijo FOTO: MP Produkcija/pigac.si