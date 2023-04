Skupina Mi2 Na prelomnici glasbene poti

Skupina Mi2 bo v petek, 12. maja, odigrala svoj Tisoči koncert. Zgodilo se bo v Križankah, kjer bodo samostojno nastopili prvič. Bend, ki je glasbeno pot začel kot duo in se kot polnokrvna zasedba oblikoval na prelomu tisočletja, je v dobrih sedemindvajsetih letih zrasel v enega najvidnejših slovenskih rock izvajalcev in do danes odigral malo manj kot tisoč koncertov.

Živi nastopi ostajajo njihovo glavno orodje in orožje. FOTO: ALEŠ ŽNIDARŠIČ

Mi2 so pred dnevi v Kogojevi dvorani Društva slovenskih skladateljev (SIGIC) z ZKP na novinarski konferenci predstavili podrobnosti Tisočega koncerta. »Mi2 smo jubilejni koncert vzeli sila resno, saj se zavedamo, da tovrstnega okroglega jubileja po vsej verjetnosti ne bomo več ponovili,« je povedal Jernej Dirnbek in priznal, da je snovanje programa zahtevalo dosti naporov in usklajevanja.

Mejniki so po svoje fajn, ker ti povedo, kolikšno pot si že prehodil. Po drugi strani te spomnijo, da tvoja leta neusmiljeno tečejo.

»Spodobi se, da na takšnem koncertu odigramo vse najbolj znane pesmi, da ob njih predstavimo tudi kaj redkeje slišanega in da ne nazadnje določen poudarek namenimo zadnjemu albumu Črno na belem, ki je izšel pred dvema letoma,« je še dodal. Izbira skladb bo pestra, med njimi bo nedvomno veliko takih, ki jih ne igrajo pogosto, seveda bo repertoar tudi daljši. »V osnovi bo koncert električen, pripravljamo pa tudi akustični vložek … Vsekakor naš Tisoči ne bo naš klasični koncert, a na koncu dneva smo, kar smo. In mi smo Mi2,« je dodal Tone Kregar.

Skupini se bodo na odru Križank pridružili tudi posebni gostje, pravzaprav gosta. Občinstvo bo ogreval Leopold I., na odru pa se jim bo pridružil Tine Matjašič iz Alo!Stari. Člani skupine Mi2 pravijo, da se veselijo novega mejnika na svoji bogati glasbeni poti. »Mejniki so po svoje fajn, ker ti povedo, kolikšno pot si že prehodil. Po drugi strani te spomnijo, da tvoja leta neusmiljeno tečejo. Kljub temu si upam trditi, da smo Mi2 še v dobri in, kadar je treba, mladostni kondiciji ter da nam volja po glasbenem udejstvovanju še ne usiha,« je sklenil Dirnbek.