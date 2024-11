Sašo Avsenik ima resne zdravstvene težave

Eden najbolj prepoznavnih glasbenikov pri nas in vnuk legendarnega Slavka Avsenika, Sašo Avsenik, ki je leta 2009 ustanovil Ansambel Saša Avsenika (ASA), je včeraj v javnosti prvič spregovoril o tem, da so mu diagnosticirali nevrološko bolezen. Kot smo izvedeli, je kar nekaj časa tožil o težavah z desno roko, zaradi česar je vse težje igral klavirsko harmoniko, ki tehta od dobrih pet do devet kilogramov.

A kot je povedal Sašo, bo s svojim ansamblom kljub temu da mu bo bolezen za nekaj časa preprečila igranje harmonike, še naprej razveseljeval poslušalce in oboževalce Avsenikove glasbe. Že 7. decembra v ljubljanski Hali Tivoli pripravljajo večer najlepših prazničnih melodij, koncert pa bodo 21. decembra ponovili v dvorani Tabor v Mariboru.

Ansambel Saša Avsenika deluje od leta 2009. FOTO: Žan Zajc

Harmonikar in vodja ansambla se že nekaj časa srečuje z bolečinami v desni roki, ki ga je ovirala pri igranju harmonike. FOTO: Mojca Marot

Pri specialistu v Hannovru

»Žal so se mi letos na desni roki začele pojavljati težave, ki jih do sedaj nisem poznal. Nekateri so to tudi že opazili. Kar nekaj zdravnikov sem obiskal in iskal pri njih nasvete, kaj lahko naredim. Prejšnji teden pa sem bil pri specialistu v Hannovru in tam so mi diagnosticirali fokalno distonijo, ki je redka nevrološka bolezen. Smo se pa v Avsenikovi družini že srečevali z nečim podobnim. Stric Vilko Ovsenik je imel grafičen spazem, težave z ustnicami pa je imel zaradi tega tudi pevec Franc Košir,« je dejal Sašo, ki upa, da bo težave rešil.

Kot dodaja, ima za seboj čudovito ekipo, zaradi katere je povsem brez skrbi, da bodo vse obveznosti, ki so si jih zadali, opravili. »Izvedli bomo vse napovedane koncerte, res pa bomo imeli v ansamblu na odru nekaj časa dodatnega člana, harmonikarja,« je še razkril mladi Avsenik, ki bo na vseh koncertih, na katerih širijo bogato Avsenikovo zapuščino, še naprej prisoten in se jih tudi veseli. Kdo ga bo nadomestil, za zdaj Sašo ne razkriva, premoremo pa v Sloveniji kar nekaj odličnih harmonikarjev, ki bodo tej zahtevni nalogi gotovo kos.