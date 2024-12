S Kingstoni nocoj zadnjič na odru, tukaj jih lahko ujamete

»Drage prijateljice in prijatelji, po 30 letih zapuščam svoje Kingstone, bend, ki sem mu podaril svoja najboljša ustvarjalna leta. V življenju pride trenutek, ko je treba nekaterim stvarem dokončno reči adijo in si zadati nove izzive, saj se tudi najboljše hrane enkrat prenaješ. Soborcem iz Kingstonov, s katerimi smo jadrali skozi nepozabne avanture, želim tudi v prihodnje samo najboljše in prepričan sem, da bodo naše pesmi dobrodošle na vsakem pravem žuru. Super spomini in skladbe pa bodo seveda ostali za vedno v mojem srcu,« je na facebook profilu dan po nastopu v Laškem sporočil Dare Kaurič, ki bo s Kingstoni nocoj še zadnjič stal na odru na silvestrovanju v Novem mestu.

Dare Kaurič je leta 2004 ustanovil Darwinn Studio in postal samostojni podjetnik. FOTO: OSEBNI ARHIV

Idrijčan je tudi nekdanji član pank banda Kuzle, lani poleti pa je sredi Ljubljane blestel z glasbenimi prijatelji, ko je preigraval jagodni izbor skladb, ki jih je ustvaril tako za omenjeno skupino kot tudi za Atomik harmonik in Zablujeno generacijo, s čimer je dokazal, da je mojster različnih glasbenih stilov. Kingstoni, ki so nastali leta 1994 iz skupine Continental, v kateri sta se srečala z Renom Čibejem, pa so tisti, ki so z njegovim prihodom začeli ustvarjati avtorsko glasbo, predvsem pop, reggae in latino. Dare naj bi se uradno upokojil, a ga bomo zagotovo še videli na odrih.

Kingstoni so v soboto priredili silvestrovanje v Laškem, kar je bil eden njihovih zadnjih nastopov, nocoj bodo novo leto dočakali v Novem mestu. FOTO: STIK

»Verjetno si je po vseh teh letih zaželel, da bi kdaj v miru silvestroval tudi doma,« je zapisal eden od komentatorjev. Večina mu je izrazila poklon za vse, kar je dal Kingstonom in slovenski glasbi. »Si in ostal boš legenda,« se strinjajo mnogi.