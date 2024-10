S harmoniko letos želeli pod vrh sveta, a so podvig prestavili

Ta mesec bi moral Simon Bučar z ekipo še treh somišljenikov odpotovati v Nepal, da bi s harmonikami osvojili bazni tabor pod Everestom (EBC). A pot so prestavili za eno leto.

»Ideja se je porodila kmalu zatem, ko sem lani s harmoniko osvojil himalajski prelaz Thorong La na nadmorski višini 5416 metrov. Himalajsko hribovje, ljudje, ki živijo na tem delu sveta, in eminenca tamkajšnjih gora so me prevzeli. Želel sem si, da na EBC, pod najvišjo goro na svetu, zaigra več harmonik, zato sem iskal in našel še tri harmonikarje, pohodnike in prijatelje, ki v tej zgodbi prav tako vidijo izziv in veselje. Glasbeno ekipo bomo tako sestavljali Tjaša Božič, Mitja Golob, Gašper Krek in jaz. Organizacijska veriga pri takem podvigu pa je precej dolga, in ko odpove en člen, odpove celotna veriga. Letos se nam tako podvig ne bi izšel, saj si želimo, da bi bili vodja trekinga in ekipa enaki kot lani, ko sem se povzpel čez prelaz Thorong La. Tako smo zdaj misli usmerili v oktober 2025, ko si vsi želimo zaigrati na EBC,« nam je razkril znani harmonikar.