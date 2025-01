Ropotali s posodo in na oder priklicali godovnika (FOTO)

Prav na god Antona Puščavnika, ki je priprošnjik za zdravje živine, običajno pa kmetje na ta dan k blagoslovu prinesejo krače, pleča in klobase, se je v Krškem odvil letošnji tradicionalni Antonov koncert, ki ga prireja glasbenik, odličen harmonikar Toni Sotošek s svojo družino.

Povem vam, da takšne publike, takšne skupnosti in tako bogatega odra, kot je tu, nimajo nikjer drugje na svetu.

In ja, tudi on je dobil v dar košaro s klobasami, in to od članov Folklorne skupine Senovo, ki je za začetek prikazala ramplanje, stari običaj ob godu. Z glasnim ropotanjem s posodami in drugimi pripomočki so priklicali na oder glavnega organizatorja koncerta in godovnika Tonija Sotoška s sinovi Tonijem, Jako, Maticem in Miho ter hčerko Evo. Nato so se jim na odru pridružili še njegovi ter harmonikarji Boštjana Povšeta in Janeza Lekšeta.

Folklorna skupina s Senovega je prikazala star godovni običaj, ramplanje, in z njim na oder priklicala godovnika Tonija Sotoška. Foto: Mojca Marot

Začeli z Majolko

Več kot petdeset jih je bilo. In poskrbeli so za čudovito živo sceno, skupaj s tisto, ki jo je ustvaril Guni Fabjančič. Ves večer je bila čudovita tudi glasbena kulisa, za katero so poskrbeli gostje. Že omenjeni folkloristi so plesali, otroški pevski zbor OŠ Koprivnica je pel, z veselimi vižami sta koncert popestrila ansambla Murni, prvič v novi zasedbi, in Nemir; pela je družina Kokot, igral Big Band Krško pod vodstvom Aleša Suše, posebno težko pa so mnogi čakali na Gregorja, Moniko in Saša Avsenika. Za humor je bila odgovorna Mama Manka, za lepo vezno besedo pa Bernarda Žarn. Vse se je začelo z napitnico Majolka bod' pozdravljena, ki jo je zapel Dušan Topolovec, nato smo slišali valček Moja Koprivnica, ki ga je Toni posvetil svoji rojstni Koprivnici, kjer se je začela pisati njegova življenjska zgodba.

Sašo je dečko in pol, po katerem bi se lahko zgledovali vsi.

Pri tem valčku se je družini Sotošek na odru pridružila Eva Kokot, dekle mlajšega Tonija, pri skladbi Slovenski kruh pa še drugi člani te družine. Legendarno polko Dobro jutro je kot solist na harmoniki s Sotoškovimi zaigral Nik Baškovč, aktualni zmagovalec Zlate harmonike Ljubečna.

Tak je bil pogled na poln oder, ko je zapela Monika Avsenik. Foto: Colarič

Z bučnim aplavzom so zbrani v dvorani pozdravili Moniko Avsenik, ki je zapela valček Sanjam o domovini in Eno bolho za pomoč. Valček Jadraj z menoj je z družinama Sotošek in Kokot, harmonikarji in pevskim zborom kot solist na kitari zaigral Gregor Avsenik. Pridružili so se člani Big Banda Krško, ritem kitarist Franci Mlakar ter harmonikar Nino Jamnik iz Slovenske Bistrice, ki občasno zamenjuje Saša Avsenika v njegovem ansamblu.

Maestro s kitaro Gregor Avsenik Foto: Colarič

Polaskal vsem

V dvorani je završalo, ko se je Toniju Sotošku na odru pridružil še Sašo Avsenik in na orglice (ustno harmoniko) zaigral Avsenikovo polko Harmonika in orglice.

Murni so nastopili v novi zasedbi. Foto: Colarič

»Pred letom dni me je Toni poklical in vprašal, ali bi prišel z očetom in sestro. Takoj sem mu rekel, da pridemo. A stvari so se v letu dni spremenile. Povedal sem mu, da me s harmoniko žal ne bo, pa je rekel, naj pridem vseeno. In sem tu. In povem vam, da takšne publike, takšne skupnosti in tako bogatega odra, kot je tu, nimajo nikjer drugje na svetu,« je Sašo polaskal vsem, ki so napolnili športno dvorano Šolskega centra v Krškem do zadnjega kotička. Toni Sotošek pa mu je vrnil, ko je dejal, da je Sašo skromen in pošten, skratka dečko in pol, po katerem bi se lahko zgledovali vsi.

9. februarja bo na ogled na TV Golica-Veseljak.

In zaključek koncerta je minil, kakopak, v znamenju dveh legendarnih Avsenikovih: Prijatelji, ostanimo prijatelji in Na Golici. Pogled na zbrani šopek vseh sodelujočih na odru je bil neprecenljiv. V prvi vrsti je koncert, ki bo na ogled 9. februarja na TV Golica-Veseljak, spremljal tudi župan Mestne občine Krško Janez Kerin z ženo.

Otroški pevski zbor OŠ Koprivnica pod vodstvom Nataše Dular Foto: Mojca Marot

Dvorana Šolskega centra v Krškem je bila povsem polna. Foto: Mojca Marot

Sašo Avsenik je tokrat zaigral na ustno harmoniko oziroma orglice. Foto: Mojca Marot

Del družine Sotošek, Monika, Sašo in Gregor Avsenik ter Nino Foto: Mojca Marot