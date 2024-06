Rekordno število prijav na glasbeni natečaj za Cityband

Na glasbeni natečaj za neuveljavljene glasbene skupine Cityband, ki ga že 14. leto zapored organizira Citycenter Celje, je letos prispelo rekordno število prijav iz vse Slovenije. S 37 prijavami se Cityband uveljavlja kot pomembna platforma za predstavitev glasbenih talentov.

Strokovna komisija, katere člani so Tone Kregar (Mi2), Rok Drobež (Carpe Diem) in Mileta Grujić (Mali bogovi), bodo po svoji presoji izbrali zmagovalno skupino, sledilci na facebooku pa bodo z všečkanjem najljubše skladbe izbrali zmagovalca Citybanda 2024 po izboru poslušalcev. Rezultat glasovanja bo javno razkriti v torek, 18. junija. Tako zmagovalec strokovne komisije kot poslušalcev bosta kot predskupina nastopila na velikem odru pred koncertom Vlada Kreslina z Malimi bogovi, ki bo v četrtek, 27. junija, ob 19. uri, na zunanjem parkirišču Citycentra Celje. Pav tako bosta zmagovalca za nagrado prejela dva snemalna dneva v profesionalnem studiu ter darilne bone v vrednosti 500 evrov. Da zmaga na natečaju veliko pomeni, pove Tadej Cizej iz skupine Slow Monkeys, ki je lani zmagala po izboru poslušalcev.

»Sodelovanje nam je omogočilo, da smo pokazali talent in strast do glasbe ter dobili priložnost, da se predstavimo širši publiki. Še zlasti pa smo veseli, da smo ob tem spoznali druge talentirane glasbenike in tudi sodelovali z njimi,« je izkušnjo opisal Cizej.