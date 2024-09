Prva slovenska glasbenica, ki je prišla na MTV, pristala v družbi oskarjevca (FOTO)

Alya Elouissi iz Zagorja ob Savi je vsestranska umetnica: igralka, pevka, plesalka, model in glasbenica, zanimajo jo režija, produkcija, pisanje scenarijev, njena strast sta zgodovina in psihologija. Predvsem pa je igralka in pevka, ki si pot utira tudi v tujini.

Postala je prva slovenska glasbenica, ki je prišla na slovito MTV. Skladba Give me your time je bila uvrščena na Top 100 Nigerija in še nekaj drugih velikih lestvic, po izdaji spota pa je sledil prodor na afriškem MTV in še dveh drugih največjih glasbenih televizijskih kanalih Afrike. Lani je v manjši vlogi zaigrala v hollywoodski filmski uspešnici Barbie, v kateri je glavni zvezdnik Ryan Gossling. Alya je živela v Londonu in Moskvi.

Na letošnjem Sarajevskem filmskem festivalu je bilo zanjo pestro. »Festival je bil fenomenalen, postregel je z izborom odličnih filmov, dogodki in delavnicami. Najbolj mi je bil všeč film Arcadia grškega režiserja Yorgosa Zoisa, ki sem ga po premieri tudi spoznala, kar mi je bilo v veliko čast, in mu čestitala. Zelo prijetno sva se pogovarjala in se družila,« pravi.

Veliko časa je preživela v kinodvoranah. FOTO: osebni arhiv

Ponosna je na prijatelja, mehiškega režiserja Guillerma Vejara, ki se je v Sarajevu predstavil s filmom Zelena vrata. Srečala je nekatere svetovno znane kolege. »Denimo Johna Torturra, oskarjevca Alexandra Payna in Corda Jeffersona, s katerimi sem se družila in marsikatero rekla. Vsi so prejeli srce Sarajeva, bila sem na podelitvah. V izjemno čast mi jih je bilo spoznati. Če bi kdaj imela z njimi priložnost tudi delati, bi bila pa zares najsrečnejša,« pove.

Bila je tudi na masterclassu Corda Jeffersona. FOTO: osebni arhiv

Prijetni in človeški

O svetovno znanih zvezdah imajo ljudje določene predstave, te pa ne držijo vedno in za vse. Alyina izkušnja je pozitivna. »Izjemno prijetni, človeški, prizemljeni in profesionalni so. Vsakega izmed njih mi je bilo v veliko čast spoznati; vsak si je vzel čas za krajši pogovor in me vprašal za ime in od kod prihajam. S svojo filmsko akreditacijo sem se lahko udeležila še dodatnih druženj in pogovorov z njimi, v živo jih je predvajala tudi Radiotelevizija Bosne in Hercegovine.«

»Torturra sem vprašala, ali lahko z nami deli, kaj se mu zdi največji izziv in največji blagoslov v igralski karieri. Odgovoril mi je zares lepo, navdihujoče in vseh gledalcev se je njegov odgovor izjemno dotaknil. Ta videoposnetek si bom zagotovo shranila za inspiracijo. Najbolj zanimivo pa je bilo potem to, da sem malce kasneje prišla do kina, kamor sem si šla ogledat neki film v sklopu festivala. Pred vhodom je stal on in me je sam od sebe zelo prijazno pozdravil o, še enkrat živjo!. Kot da sva že vrsto let prijatelja.«

Najbolj jo je navdušil Torturro. FOTO: osebni arhiv

Torturro ji je kot igralec še posebno všeč. »Njegov pogovor in delavnica sta bila izjemno navdihujoča, prekrasen človek je. Odličen je v filmu Barton Fink, ki so ga letos predvajali, še prej pa so mu podelili častno nagrado srce Sarajeva.«

Želja Meg Ryan

Želela si je spoznati še Meg Ryan, ki je prav tako prejela najvišjo nagrado. »Delavnico z Meg je vodil bosanski režiser Danis Tanović, potekala je v obliki enournega pogovora in na koncu vprašanj publike. Pogovor je bil navdihujoč in nekaj njenih citatov sem si preprosto morala zapisati,« pove.

Z zvezdnico pa ni imela priložnosti poklepetati osebno. »Meg je takoj po delavnici izginila in nihče ni imel priložnosti za avtogram ali skupno fotografijo. Se mi je pa zdela izjemno simpatična in prijazna. Zanimivo je bilo slišati njene izkušnje in izvedeti več o njenem zasebnem življenju in karieri,« je še povedala Alya.