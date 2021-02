Prleki ostali brez pevke

Zdenka Šafarič je edina pevka, ki je na Ptujskem festivalu dvakrat prejela Korenovo plaketo.

Zdenka Šafarič, pevka Prleškega kvinteta, ansambla s številnimi festivalskimi zmagami, in tudi edina pevka, ki je na Ptujskem festivalu dvakrat prejela Korenovo plaketo – to strokovna komisija podeljuje za najboljšo vokalno izvedbo –, se je v začetku letošnjega leta odločila, da se posveti družini in poklicu pa tudi hobijem, za katere v 16 letih aktivnega glasbenega udejstvovanja ni bilo časa.»Mi pa smo se znašli pred zahtevno nalogo, da najdemo novo pevko. Do 15. februarja še zbiramo prijave kandidatk, izmed katerih bomo na avdiciji izbrali tisto, ki bo z nami nadaljevala glasbeno pot,« pravi vodja ansambla, tudi klarinetist in saksofonist v ansamblu.Prijavo s krajšo predstavitvijo lahko zainteresirane pošljejo na elektronski naslov info@prleskikvintet.com ali pa z njimi stopijo v stik prek facebookove strani. »Mi pa upamo, da se bodo ukrepi kmalu toliko sprostili, da bomo lahko izvedli avdicijo,« sklene Prelog.