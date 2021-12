Priredba hita Boba Dylana v slovenščini

Znana uspešnica​ Boba Dylana Blowin' in the Wind je bila navdih tudi za Barbaro Gropajc, pevko in tekstopisko iz Gročane, vasice v sosednji Italiji, ki pa jo zapoje v slovenskem jeziku. Prav tako je sredi sončnega Krasa v okolici Sežane za pesem z naslovom Vetra tih šepet posnela videospot pod režijsko taktirko Damjana Košute. Pod inštrumentalno priredbo Dylanovega hita se je podpisal Jani Rednak, ki je poskrbel še za avdioprodukcijo. Gropajčeva, ki je članica Društva pesnikov slovenske glasbe, je ustvarila že veliko besedil za pretežno narodno-zabavne ansamble in nekaj melodij. Zanje je bila tudi nagrajena. Na večeru viž v narečju v Škofji Loki je prejela nagrado za besedilo tako leta 2015 kot leta 2017, in to za pesmi Muj maj in Zbugn lastouca, leta 2016 pa še za najboljšo melodijo skladbe Kdr bwš rat'la mama, skupaj z Maticem Štavarjem. Glasbene nastope, ki jih v zadnjih dveh letih skoraj ni, zelo pogreša. Enako festivale.

»Bi si pa želela v prihodnjem letu prirediti kakšno svetovno znano uspešnico v slovenski različici. Prav tako bi rada z Lisjaki šla na narodno-zabavni festival, čeprav se zavedam, da za organizatorje časi niso rožnati,« pravi Barbara Gropajc, ki se s petjem izraža, kot pravi, še bolje kot z besedami. Zdaj pa je prvič posnela tako imenovano cover skladbo kot kantavtorica. Pesem Blowin' in the Wind Boba Dylana, ki je v slovenski različici postala Vetra tih šepet, se ji je zdela več kot primerna tudi zato, ker opeva težavni čas, v kakršnem smo. Res pa ni avtorica besedila prevoda. »Čeprav sem ustvarila veliko besedil pa tudi melodij, se mi je zdelo prav, da ob prvi izkušnji na zame novem glasbenem področju sežem po obče znani pesmi s prevodom in priredbo Janeza Briškega. Obstaja še en slovenski prevod, ki pa v refrenu govori o odgovoru, ki je v vetru izgubljen. Meni je bolj ustrezala druga različica, ki je tudi bolj optimistična,« pravi Gropajčeva, ki je veliko besedil napisala za Brkince in zamejsko zasedbo Ano ur'co al' pej dvej. Kot pevka še vedno sodeluje z Lisjaki, Taimsi in skupino Amor.