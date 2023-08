Poulični festival ponovno napolnil našo prestolnico s kulturnim utripom (FOTO)

Največji poulični festival v prestolnici Noči v Stari Ljubljani, ki ga organizirata Ustanova Imago Sloveniae in Staroljubljanski zavod za kulturo, je med 24. in 26. avgustom že 35. leto zapored staro mestno jedro napolnil s kulturnim utripom. Slišali smo koncerte izbranih najboljših etno in jazz zasedb z vsega sveta, festival pa so odprli s temperamentnim poetom Zoranom Predinom in njegovo razigrano cigano-swingovsko skupino Šukar. Na 7 prizoriščih, skrbno umeščenih v čarobni poletni ambient starega mestnega jedra, se je zvrstilo kar 16 dogodkov, odprtje pa je potekalo na velikem odru na Novem trgu, kjer so zazvenele večno zelene ponarodele uspešnice, kot so Zarjavele trobente, Praslovan, Draga naša Lidija, Ne mi dihat za ovratnik, Brez golobčka ni Benetk, Bolj star bolj nor, Mentol bombon, Gate na glavo in številne druge, s katerimi so na noge dvignili res številno občinstvo.

Zoran Predin je s skupino Šukar dvignil temperaturo že tako vroče avgustovske noči. FOTO: mediaspeed.net

Zaključek v živalskem vrtu

Kot je že tradicionalno, so bili vsi dogodki za obiskovalke in obiskovalce brezplačni, saj je eno od glavnih poslanstev Ustanove Imago Sloveniae in Staroljubljanskega zavoda za kulturo kakovostne kulturne vsebine približati čim širšemu krogu someščanov in obiskovalcev Ljubljane. Festival bo na 1. in 2. september sklenil še pofestivalski dogodek, ki ga pripravljajo v sodelovanju s Slovensko filharmonijo, naslovljen Živalski karneval v živalskem vrtu. Osmišljen in iskriv koncert v izvedbi komornega ansambla Slovenske filharmonije bo mladim poslušalcem in njihovim spremljevalcem na najbolj originalnem prostoru, v Živalskem vrtu Ljubljana, predstavil, kako je značilnosti živali v svojem najslavnejšem komornem delu Živalski karneval v glasbeni jezik prenesel francoski skladatelj Camille Saint-Saëns.

Med obiskovalci smo zasledili tudi politologa in profesorja Igorja Lukšiča z ženo Marto Macedoni-Lukšič (levo na fotografiji). FOTO: mediaspeed.net