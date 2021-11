Posneli pravo poročno polko

Približno dve leti in pol so na sceni Slovenski p'jebi, štirje mladi glasbeniki iz Žalca in okolice. Sonce sreče pa je naslov njihove nove polke, za katero so posneli tudi videospot.

Lani so se spet zbrali v studiu Lugoton pri mojstru Bojanu Lugariču, kjer so posneli 10 skladb. Fotografiji: Facebook

Glasbo in aranžma je ustvaril njihov mentor Dejan Mastnak, besedilo pa Damjan Pasarič, bolj znan kot harmonikar in vodja Ansambla Eurokvintet in obenem odličen tekstopisec, ki je bil že večkrat nagrajen na festivalih.

​Fantje so za polko, ki je še posebno primerna za poroke, posneli tudi prvi videospot, ki je zanimiv še zato, ker so ga ustvarili na čisto pravi poroki Mateje in Tomaža Škaferja. Kar pomeni, da jim ni bilo treba iskati drugih akterjev.

»Mladoporočencema smo še posebno hvaležni in jima želimo vse najlepše na njuni skupni poti in, seveda, da bi jima vedno sijalo sonce sreče,« pravijo fantje iz Savinjske doline, ki so se odločili, da bodo na narodno-zabavni sceni delovali pod imenom Slovenski p'jebi in si poskušali pridobiti čim širši krog poslušalcev.

»Narodno-zabavna glasba nam je blizu, spremlja nas že vrsto let, veliko ljudi rado posluša domače viže, zato odločitev da se tudi mi podamo na to pot, ni bila težka,« pravijo člani ansambla: klarinetist Niko Škafer, harmonikar in klaviaturist Aleksander Bobovnik, kitarist Gregor Kovačič in bas kitarist in baritonist Domen Lukman. Seveda vsi tudi pojejo. Pripravljajo izdajo zgoščenke, ki je trenutno v fazi oblikovanja.

V studiu Lugoton so pri mojstru Bojanu Lugariču posneli že 10 lastnih skladb, za vse je melodijo in aranžmaje napisal njihov mentor Dejan Mastnak. Pod večino besedil je podpisan Damjan Pasarič, eno je ustvaril njihov član Domen Lukman. Nekaj skladb je že objavljenih na njihovi facebook strani, denimo valček Vse najboljše Slovenija, ki je posvečen naši domovini, pa tudi valček Mamina ljubezen, nekaj jih je tudi na portalu youtube. Večino pa hranijo za zgoščenko, ki bo njihova prva, zato jo še težje pričakujejo.

Slovenski p'jebi v pričakovanju izida svoje prve zgoščenke Foto: Facebook

Decembra 2019 jim je še uspelo prirediti prvi samostojni koncert, na katerem so zaigrali tudi venček Avsenikovih, nato pa jim je epidemija koronavirusa kot drugim onemogočila delo, številni nastopi so odpadli. A to Slovenskim p'jebom ni vzelo poguma in zagona, da ne bi ustvarjali naprej. Ne nazadnje vse enkrat mine in tudi koronaobdobje se bo enkrat končalo. In takrat bo spet za vse in vsem sijalo sonce.