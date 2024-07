Po večletnem ustvarjanju v ZDA je Peter Vode posnel skladbo v slovenščini

Glasbenik Peter Vode se je širši slovenski javnosti predstavil v prvi sezoni oddaje Slovenija ima talent, nato si je v ZDA več let nabiral glasbene izkušnje, danes pa ga poleg glasbe osrečuje tudi ustvarjanje abstraktnih slik. Peter je nedavno v svojem maternem jeziku posnel novo pesem, ki je zanj še toliko bolj posebna, saj je v zadnjih letih večinoma ustvarjal v angleščini.

»Z njo predstavljam nove smernice prihajajočih glasbenih del, ki bodo večinoma posneta v slovenščini,« pravi glasbenik, ki je novo skladbo napisal v sodelovanju z Rokom Piletičem. »S tem glasbenim delom želim pričarati lahkotno in nagajivo atmosfero v poletnih tednih, ki so pred nami. Samo še ti je moderno zasnovana disko skladba z latino elementi, ki pričarajo poletno vzdušje. Tako kot pri dosedanjih izdelkih sem tudi tokrat sam napisal aranžma, posnel vse instrumente razen trobente in ji nadel zvočno podobo,« pravi glasbenik.

Pojasni še, da besedilo govori o preobratu, ki se zgodi, ko se v naše misli zasidra samo ena oseba. »Poletje ne more miniti brez romance, zato besedilo veli: Zdaj pa vidim samo še tebe, za vse druge se mi je.. Besed več ni,« še doda Vode, ki je v okviru festivala Melodije morja in sonca v studiu RTV Koper odigral in posnel akustično verzijo skladbe.