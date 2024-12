Po desetih letih jim je uspelo! (VIDEO)

Luč sveta je končno ugledal dolgo pričakovani triler Pa tako lep dan je bil, ki ga je režiser Perica Rai z ekipo v vseh mogočih razmerah snemal kar deset let. Premiera se je odvila v ljubljanskem Cineplexxu, udeležili pa so se je mnogi znani obrazi, ki navdušenja nad filmom ne skrivajo. Nič nenavadnega, saj je nastajal celo desetletje, v tem času pa režiser kljub nezavidljivim okoliščinam ni obupal.

Zgodba se vrti okrog štirih prijateljic iz otroštva, ki jih igrajo Katarina Čas, Ula Furlan, Nina Ivanišin in Tina Vrbnjak. Mladenke se srečajo v odročni hiši sredi na prvi pogled idilične narave in, kot zapoveduje žanr, se vse na koncu znajdejo v gozdu, kjer jim je za petami lokalna družina, ki igra po svojih pravilih. Očeta igra Janez Starina, hčerko Barbara Ribnikar in sina Jure Henigman.

Eden glavnih protagonistov v filmu Jure Henigman v družbi kolegov Roberta Korošca in Nine Rakovec.

Premiere se je udeležil tudi nekdanji predsednik države Borut Pahor ter čestital presrečnemu režiserju.

Režiser Rai, ki je po izobrazbi sicer kriminalist, ob koncu najdaljšega projekta v življenju ne skriva čustev. V tem času se je ekipa soočila s številnimi težavami, tako logističnimi kot finančnimi. »To je projekt, za katerega nikoli ni bilo garancije, da se bo zgodil. V njem igrajo praktično najbolj znani igralci v Sloveniji, ki so hrepeneli po nečem drugačnem in so se zelo prepoznali v tem filmu in scenariju. Moram jih pohvaliti, saj niti eden izmed njih ni nikoli zaprosil za plačilo. Čisto vsi so igrali zastonj, in tukaj jim moram dati priznanje, da so delali s srcem in so triler vzeli za svojega,« pravi režiser.

Dogodka nista zamudila niti nekdanji smučar Jure Košir in njegova izbranka Simona.

Film je bil financiran le z lastnimi sredstvi ekipe, kar je režiserja, ki je bil tudi producent, večkrat prisililo v skrajne ukrepe. Med drugim je moral prodati kitaro, kolo in prenosni računalnik. Snemali so več poletij, ko so imeli vsi čas, nato je prišla pandemija covida-19, potem so iskali producenta. Film je namreč nastal mimo razpisov, saj po mnenju režiserja v Sloveniji težko prejmeš sredstva za žanrsko produkcijo. Pod okrilje je film nato vzel producent Vertigo.

Ulo Furlan, eno od štirih glavnih igralk, je podprl fant Domagoj Janković, hrvaški gledališki, filmski in televizijski igralec.