Pevka in igralka vlekla 250-kilogramski voz

Skladba Pot srca, pri kateri sodeluje z Neisho, govori o globokih občutkih in izzivih. A tokrat ne gre za ljubezensko pesem. Sporočilo je namreč, da je treba za osebno zadovoljstvo poslušati srce in mu tudi slediti. Avtorica teksta je Alya, opisuje pa svoje bivanje v Moskvi, kjer je nekaj časa živela. V videospotu so sodelovali tudi čisto prava šamanka Indira in otroci, ki jih je Alya obdarila z obeski v obliki srčkov.

»Bila sem zelo ganjena, ti otroci so več vedeli o sledenju srcu kot večina odraslih danes. S svojo čistostjo, igrivostjo in brezskrbnostjo nas vedno znova opominjajo na pomen in smisel življenja, kako pomembno je biti srčen in igriv.« Snemanje ni bilo mačji kašelj, smo izvedeli. »Zaradi veliko vlage je bilo najtežje snemanje scen s kresom na Ljubljanskem barju. Poleg tega so nas ves čas oblegali in grizli komarji. Tako smo bili rdeči in polni pikov, da smo bili videti, kot bi imeli ošpice,« pravi pevka, ki je morala uporabiti tudi mišice. »V videospotu se pojavi voz, ki tehta 250 kilogramov, in jaz sem ga morala vleči. Kar veliko časa sem potrebovala, da sem se nekako privadila in da je šlo. Kdor ne verjame, naj kar sam poskusi,« doda.