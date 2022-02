Osemletna Nuša bo zapela z Ansamblom Nemir (FOTO)

Oddaje Zimski pozdrav, ki jih vodi Darja Gajšek, so po odzivu gledalcev in gledalk pa tudi merjenju gledanosti na TV Slovenija očitno med najbolj priljubljenimi. Namenjene so ljubiteljem narodno-zabavne glasbe in doslej smo lahko videli in slišali že več priljubljenih ansamblov, ki so v zakladnico prispevali številne polke in valčke. Slednje so predstavili tudi ansambli, ki so sodelovali v predizboru za festival Slovenska polka in valček. A o tem bomo več poročali v prihodnje.

Nuša z Ansamblom Nemir

Minuli petek oddaje ni bilo na sporedu, saj je na prvem programu TV Slovenija potekal finalni izbor Eme freš, ta petek pa se Zimski pozdrav vrača z novimi glasbenimi gosti. Darji Gajšek bodo v studiu delali družbo člani ansamblov Srčni muzikanti, ki z valčkom Za vedno skupaj avtorjev Martina Juharta in Mateja Trstenjaka sodelujejo v izboru za najboljšo polko in valček leta 2022, pa tudi Slovenski zvoki, Ansambel Galama in Ansambel Nemir.

Fantom iz Nemira se bo pridružila zelo mlada pevka, komaj osemletna Nuša Beuc iz Kavč pri Velenju, ki bo z njimi zapela pesem Kdor prepeva, se ne stara. Nuša je res pravi (skriti) talent, ob spremljavi harmonike, na katero v vsaki oddaji zaigra voditeljica Gajškova, bo zapela pesem Tri planike. No, je pa Nuša še en dokaz, da jabolko ne pade daleč od drevesa, saj je tudi njena mama pevka – Mateja Beuc (nekoč Jan) se je z glasbo prav tako začela ukvarjati v rosnih otroških letih.

Lansko jesen je polka z naslovom Kdor prepeva, se ne stara le ugledala luč sveta.

In kako se je mala Nuša sploh spoznala s fanti iz Mokronoga? Kot nam je povedala njena mama, je zasedbo Nemir prvič slišala in videla na youtubu. »V srce se ji je najbolj vtisnila pesem Odpri srce, ki jo je prepevala dneve in noči, ko je imela komaj tri leta. Tisto poletje smo zasledili, da ima ansambel veselico v naši bližini, in smo se odpravili tja. Ko je Nuša zagledala fante, je kar stekla k njim in jim zapela prav to pesem. Očitno je takrat odprla tudi njihova srca, saj se je vez med njimi le še krepila. Ko so imeli člani rojstne dneve, sem jo morala posneti, da jim je zapela tisto najbolj znano Vse najboljše. Pred tremi leti, ko je štela pet let, pa so jo fantje povabili na koncert, da je z njimi zapela pesem Kaj me briga. In takrat se je porodila ideja, da bi z njo posneli samostojno pesem. A prišla je korona, čas pa je tekel. Lansko jesen je le ugledala luč sveta. Marjan Turk in Matej Kocijančič sta ustvarila polko z naslovom Kdor prepeva, se ne stara, v kateri se je naša Nuša zares našla. Tudi sicer zelo rada posluša narodno-zabavno glasbo pa tudi druge zvrsti. Ima kar širok izbor. Rada zapoje tudi narodne. Res sem ponosna nanjo, prav tako na sina Gašperja, ki je lani izdal svojo pesem, ki sem jo napisala sama, glasbo pa je prispeval Žiga Ramšak, harmonikar in vodja Ansambla Smeh. Res sem vesela, da sta oba podedovala dar za glasbo, in upam, da bomo kdaj stopili na oder tudi kot družina,« je za Slovenske novice razkrila ozadje sodelovanja Mateja Beuc.

Nuša je zasedbo Nemir prvič slišala in videla na youtubu, ko je imela tri leta.

Sicer bodo ta petek v oddaji, kot rečeno, nastopili tudi Slovenski zvoki, prvič z novim basistom Žanom Potočnikom iz Jeruzalema. Pevka Tadeja Avbreht je v Ljubljano prišla z drugorojencem Luko, ki ga je rodila v začetku novembra lani, saj ga še vedno doji in tako ni mogel ostati doma z očkom Sandijem in bratcem Jako. Medtem ko je pela s Slovenskimi zvoki, je nanj v zakulisju pazila soseda, a z njim ni bilo prav nobenih težav. Snemanja oddaj Zimski pozdrav se nadaljujejo in lahko vam zaupamo, da bomo videli in slišali še veliko zanimivih ansamblov.

Slovenski zvoki bodo ta petek peli in igrali v oddaji Zimski pozdrav. FOTOGRAFIJE: Mojca Marot

Gostje so bili tudi člani Ansambla Galama.