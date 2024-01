Novo Vojno zvezd bo poganjala ženska Sila

Skoraj pol stoletja so vesolju gospodovali moški. Odkrivali so daljne galaksije in pripovedovali o življenju onkraj našega planeta, začenši z letom 1977, ko nas je v oddaljene svetove zunajzemeljskega življenja Vojne zvezd prvič popeljal režiser George Lucas.

Zanetil je pravo filmsko revolucijo in položil temeljni kamen mega franšizi z milijoni oboževalci in milijardnimi dobički. In čeprav je Lucas za krmilom franšize doslej devetih filmskih nadaljevanj – in še nekaj spin-off filmov ter serij – stal le trikrat, je vajeti prepustil le stanovskim kolegom. Do zdaj.

V ospredju bodo ženski liki. FOTO: Press Release

Nad desetim filmom iz serije, ki ga bodo kmalu začeli snemati, bo namreč bdela Sharmeen Obaid-Chinoy, ki se bo v zgodovino zapisala s kar dvojnim prvič: kot prva režiserka Vojne zvezd in prva nebele polti, za piko na i pa bo film ponesla v doslej nevideno smer.

»Navdušena sem nad tem, kar bomo delali, saj bomo ustvarili nekaj zelo posebnega. Stopili smo v leto 2024 in je skrajni čas, da zgodbo v galaksijah daleč, daleč stran oblikuje ženska,« je napovedala filmarka kanadsko-pakistanskega rodu, ki si je ime ustvarila kot mojstrica dokumentarnih filmov.

Prva Vojna zvezd je na velika platna prišla leta 1977. FOTO: Press Release

Sharmeen Obaid-Chinoy je za kratki dokumentarni film dobila dva oskarja. FOTO: Kyle Rover/startraksphoto.com

Svet potrebuje več junakov

Ljubitelji Vojne zvezd so zadnji odmerek dobili leta 2019, ko je v kinematografe prišel Vzpon Skywalkerja. Kathleen Kennedy, predsednica produkcijske hiše Lucasfilm, je lansko pomlad napovedala prihod še (vsaj) treh nadaljevanj. In še preden se je ta novica dobro polegla, se je razvedelo, da bo nad vsaj enim režijsko taktirko vihtela Obaid-Chinoyeva.

»Vedno so me zanimale poti, ki jih morajo prehoditi junaki, in dejstvo je, da svet potrebuje več junakov. Že vse življenje spoznavam resnične junake, ki so morali na svoji poti biti bitke, za katere se je zdelo, da jih je nemogoče dobiti. In to je zame v osrčju Vojne zvezd,« navdušenja nad novim projektom ni mogla skriti filmarka, ki se je kot dokumentaristka najraje poglabljala v tematiko neenakosti spolov. Nič čudnega, torej, da bo tudi v svoji znanstvenofantastični zgodbi v ospredje postavila ženski lik.

Novo Vojno zvezd bodo začeli snemati v teh dneh, v kina pa naj bi, če bo šlo vse po načrtih, prišla leta 2026. Kljub temu o rdeči niti zgodbe ni znanega veliko, le to, da bo glavna junakinja Rey, ki smo jo v zadnji trilogiji v podobi Daisy Ridley spoznali kot žensko različico Luka Skywalkerja. »Zgodba je res kul, ni to, kar sem pričakovala,« je novembra dejala Ridleyjeva, ki je že poznala zasnovo filma, čeprav scenarija, pod katerega se je podpisal ustvarjalec Birminghamskih tolp Steven Knight, tedaj še ni prebrala.