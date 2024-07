Nova skladba Jake Hliša poslušalce popelje v introspektivno doživetje (VIDEO)

Pevec Jaka Hliš , ki je tudi športnik, po izobrazbi pa magister pedagogike, je že lani za svojo balado Nebo nama je priča posnel videospot na slikoviti zahodni obali Francije, in to z našo odlično, trikratno evropsko prvakinjo v plavanju Nežo Klančar. Tokrat pa je pevec iz Jurkloštra posnel novo skladbo Nova realnost in jo prav tako oplemenitil z videospotom.

Gre za edinstveno pesem, ki poslušalce popelje v introspektivno doživetje in novo dojemanje sveta. Videospot, ki ga je režiral Amadej Hercog, je tudi tokrat nastal v čudoviti Franciji, kjer prostrano okolje in mogočen ocean dodajata pesmi globino in vizualno privlačnost. Besedilo in glasbo je pevec napisal sam, medtem ko sta mu pri aranžmaju in produkciji pomagala brata Roman in Goran Sarjaš iz glasbenega studia Art Music Records, kjer so pesem tudi posneli.

Tudi spot za drugo skladbo je posnel v Franciji. FOTO: osebni Arhiv

»To je pesem, ki raziskuje koncept osebne resničnosti in njenega vpliva na posameznika. Vsak od nas doživlja svet na svoj način, kar pomeni, da ima vsak svojo edinstveno izkustveno resničnost, ki pa je za druge pogosto nerazumljiva. Osrednji verz pesmi: 'Razbij ta okvir, tudi če padeš, pusti preteklosti ranjeni sadež,' pa spodbuja poslušalce, da presežejo omejitve, ki jim jih postavljajo družba, okolje ali lastni strahovi,« opisuje Hliš bistvo nove skladbe.

»Nova realnost pomeni soočanje z nečim neznanim in potencialno neprijetnim, a hkrati vzbuja iskre nemira, ki posameznika ženejo naprej. To sporočilo je še posebno pomembno v današnjem svetu, kjer se ljudje pogosto počutijo ujeti v določene vzorce razmišljanja in delovanja,« še pove pevec, ki mu je Francija zelo pri srcu.

Obožuje srfanje. FOTO: osebni Arhiv

»Prostrano okolje te države, zlasti njene obale in ocean, igra ključno vlogo v vizualni pripovedi pesmi. Ocean simbolizira hkrati strašljivost in pomirjajočo moč, kar se popolnoma ujema s sporočilom pesmi o soočanju z novimi izzivi in preseganju lastnih omejitev,« je dejal Hliš.

Amadej Hercog, znan po inovativnih pristopih h glasbenim videospotom, pa je s svojo vizijo in režiserskimi sposobnostmi prispeval k temu, da je pesem zaživela tudi na vizualni ravni. Njegova sposobnost ujeti občutke pesmi v slikovitih kadrih francoske obale le še poglablja besedilno sporočilo.