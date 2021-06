Nepozabno presenečenje Adija Smolarja

Prisotni so uživali v glasbeni poslastici.

V Domu starejših občanov Gornja Radgona, kjer domuje okoli 150 starostnikov, za katere skrbi okoli 80 zaposlenih, se stanovalci srečujejo na različnih dogodkih.Na enem izmed njih je stanovalkaprisotnim zaupala, da ima zelo znanega nečaka, odličnega slovenskega kantavtorja. Beseda je dala besedo in odločili so se, da ga pokličejo na obisk.se je rad odzval povabilu. Stanovalcem je v teh vročih poletnih dneh pripravil nepozabno dopoldne, saj se je s svojo preprostostjo, iskrenostjo in pomenljivostjo nemudoma prikupil množici.Tako je iz navadnega pogovora s teto Adija Smolarja nastalo nekaj lepega in plemenitega, kar je mnoge osrečilo in navdušilo. Ob tej priložnosti se je direktorica DSO dr.zahvalila vsem, ki so domu pomagali v času epidemije. Povedala je, da jim je ta na neki način pokazala, kako nemočni so bili v obdobju okužb, zato so se iz tega veliko naučili, tudi to, kako je pomembno slišati drug drugega in biti hvaležni za stvari, ki jih imajo, in za ljudi okoli sebe. Radgonski županse je vsem prostovoljcem zahvalil v imenu občine Gornja Radgona in povedal, da si želijo dobrega sodelovanja tudi v prihodnje.Plemenitost dogodka so popestrili prostovoljci, ki so prejeli posebna priznanja za nesebično pomoč v času epidemije. »Brezhibno pripravljen ambient je omogočil, da so kljub vročini prisotni v senci uživali ob skoraj ponarodelih Smolarjevih pesmih,« je poudaril, domski delovni terapevt.