Največ emmyjevskih nominacij seriji Shogun

Uspešna dramska serija Shogun, ki je gledalce popeljala na Japonsko v zgodnjem 17. stoletju, vstopa v emmyjevsko dirko z največ nominacijami. S kar 25 možnostmi za televizijske nagrade emmy je prehitela serijo The Bear, ki je dobila 23 nominacij, s še dvema manj pa se za ta prestižna televizijska odličja bori serija Only Murders in the Building.

Podelitev nagrad bo septembra.

Serija Shogun, prirejena po zgodovinskem romanu Jamesa Clavella, prikazuje zapleteno dvorno politiko fevdalne Japonske. Glasovalcev televizijske akademije pri nominiranju igralske zasedbe japonskih junakov in zlikovcev ni odvrnila obsežna uporaba podnapisov v seriji. Med njimi sta tudi glavna igralca Anna Sawai in Hiroyuki Sanada, ki sta ocenila, da so emmyjevske nominacije odlična priložnost, da svojo kulturo delijo s svetom.

V kategorijah drame je Shogun pristal v konkurenci z zadnjo sezono Netflixove britanske kraljeve sage Krona in Applovo serijo The Morning Show, v kateri igra Jennifer Aniston. Vanjo pa se denimo ni uvrstila serija HBO z Jodie Foster v glavni vlogi, Pravi detektiv: Nočna dežela, ki je sicer prejela skupno 19 nominacij.

Serija The Bear je zasedla vrh v kategoriji televizijske komedije in se s 23 nominacijami zapisala v zgodovino. Prejšnji rekord iz leta 2009 je držala serija 30 Rock Aleca Baldwina. Serija, postavljena v kaotično restavracijo v Chicagu, ki jo vodi skupina tesno povezanih, a občasno žaljivih kuharjev, je bila sicer zmagovalka zadnje podelitve emmyjev s svojo prvo sezono. Zdaj se je vrnila s še bolj ambiciozno in eksperimentalno drugo sezono, ki se ji vnovič obetajo lente.

Med komedije so jo precej presenetljivo uvrstili, kljub temu da tematizira težka vprašanja, kot sta žalost in zasvojenost. V tej kategoriji ji konkurirajo serije, kot so Hacks, Abbott Elementary, Only Murders in the Building in Curb Your Enthusiasm.

Jesenska že 76. podelitev emmyjev bo druga letos, potem ko so lansko zaradi stavk v Hollywoodu prestavili na letošnji januar. Z njo bodo počastili serije, ki so bile predvajane med junijem 2023 in majem 2024. Člani televizijske akademije s sedežem v ZDA imajo še mesec dni časa, da si jih ogledajo, preden bo sredi avgusta potekalo finalno glasovanje. Podelitev nagrad je napovedana za 15. september.